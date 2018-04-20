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Deutsche Bank'tan 35 milyar dolarlık hata

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.04.2018 09:52 | Son Güncelleme

Deutsche Bank, geçen ay rutin ödemesi olan 35 milyar doları yanlış hesaba yolladı

Deutsche Bank'tan 35 milyar dolarlık hata

BloombergHT'nin haberine göre, hatalı transfer Deutsche Bank günlük teminatlarını gerçekleştirdiği esnada, Paskalya Bayramı'ndan bir hafta önce yaşandı. CEO John Cryan’ın son haftasında gerçekleştirilen hatalı gönderim hemen fark edildi ve maddi bir kayıp yaşanmadı.

Deutsche Bank adına açıklama yapan Charlie Olivier, "Operasyonel hata Deutsche Bank asli hesabı ve Deutsche Bank Eurex hesabı arasında yaşanmıştır. Hata saniyeler içerisinde fark edilmiştir ve düzeltilmiştir. Bu hatanın neden yaşandığına dair nedenleri dikaktli bir biçimde gözden geçirdik ve tekrarlanmaması için önlemler aldık" dedi.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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