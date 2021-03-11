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Dev balığı 200 TL’ye aldı! 'Uzun zamandır beklediğim siparişti'

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2021 09:44 | Son Güncelleme

Kütahya'da bir balıkçının tezgahında sergilenen 40 kiloluk dev yayın balığı ilgi odağı oldu.Dev balık bin 200 liraya alıcı buldu.

Dev balığı 200 TL’ye aldı! 'Uzun zamandır beklediğim siparişti'

Kütahya'nın Simav ilçesindeki balıkçıda bulunan 40 kilo ağırlığındaki dev yayın balığı, kilosu 30 TL'den satıldı. Vatandaşların ilgiyle seyrettikleri yayın balığının, balıkçı Ferhat Yaşar tarafından Adıgüzel Barajı'ndan yakalandığı bildirildi.

ÖZEL SİPARİŞLE SATILDI

40 kilo ağırlığındaki dev yayın balığını bin 200 TL'ye satın alan Sıtkı Yardımcı (24), balıkçıya özel sipariş verdiklerini ifade etti. Yardımcı, "Bu balığı temizleyip dolabımızda saklayacağız. Canımız çektiğinde ve özel günlerde tüketeceğiz. Uzun zamandır beklediğim siparişimi getiren balıkçıma teşekkür ediyorum" dedi.

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KİLOSU TOPTAN 30, PERAKENDE 50 TL

Balık satıcısı ve pişiricisi İlker Yaşar, büyük yayın balıklarını bütün olarak sipariş üzerine getirdiklerini, bazen de parçalayıp kilo olarak sattıklarını ifade etti. 40 kilo ve üzeri yayın balığının bütün olarak kilosu 30 TL'ye satılırken, parçalandığında 1 kilo fiyatı 50 TL'den alıcı bulunuyor.

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(İHA)

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