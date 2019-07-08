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Dev bankadan flaş karar! 18 bin kişi işten çıkarılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.07.2019 04:22 | Son Güncelleme

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ta kapsamlı yeniden yapılandırma kapsamında 2022’ye kadar 18 bin çalışanın işine son verilecek. Banka, 2022’ye kadar maliyetleri 6 milyar ile 17 milyar avro arasında aşağı çekmeye çalışacak.

Dev bankadan flaş karar! 18 bin kişi işten çıkarılacak

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, kapsamlı yeniden yapılandırmaya gidilerek 2022’ye kadar 18 bin çalışanın işten çıkarılacağını teyit etti.

Deutsche Bank’tan yapılan açıklamada, bankanın daha çok Londra ve New York’da gerçekleştirilen hisse senedi alım ve satım işinden çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, bankanın yönetim kurulunca yeniden yapılandırma planının onaylandığı vurgulanarak, bu yılın ikinci çeyreğinde yeniden yapılandırma masrafından dolayı 2,8 milyar avro net zarar beklendiği aktarıldı.

Banka, daha önce basında 20 bin çalışanını işten çıkaracağı yönündehaberleri doğrulayarak, 2022’ye kadar 18 bin kişinin işine son verileceğini, bu sayının 91 bin 500’den 74 bin çalışana düşürülmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Alman bankası 2022'ye kadar yeniden yapılandırmanın ve çalışanlara ödenecek kıdem tazminatının 7,4 milyar avroya mal olmasını beklerken, gelecek yıl hissedarlarına temettü ödemesi yapmayacağını da bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, yeniden yapılandırma ile yatırım bankacılığı biriminin daraltılması ve karlılığın artırılmasının hedeflendiği, 2022’ye kadar maliyetlerin 6 milyar ile 17 milyar avro arasında aşağı çekilmesine çalışılacağı da ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, bankanın uzun bir aradan sonra görülen en temel dönüşümünü açıkladıklarını belirterek, "Bu, Deutsche Bank için bir yeniden başlama. Müşterilerimizin etrafındaki bankayı yeniden odaklarken, köklerimize ve bir zamanlar bizi dünyanın önde gelen bankalarından biri haline getiren şeylere dönüyoruz. Gerçek potansiyelimizi ortaya çıkarmak için gerekeni yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman şirketlerine uzun zamandan beri önemli bir finansman ve danışmanlık kaynağı olan Deutsche Bank, Commerzbank ile birleşme görüşmelerini nisan ayında herhangi bir anlaşma yapmadan sonlandırmasından sonra kurumun geleceğine ilişkin endişeler artmaya başladı ve hisseleri tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

1870’de kurulan bankanın piyasa değeri ise 2018’den beri 22 milyar avrodan fazla eriyerek 16,6 milyar avronun altına düştü.

ABD Adalet Bakanlığınca kesilen cezalar, yönetim değişiklikleri, kara para aklama baskınları, düşük kazanç gibi olumsuz haberlerle gündeme gelen banka, geçen yıl Frankfurt Savcılığınca kara para aklama şüphesiyle genel merkezine düzenlenen baskın nedeniyle yine zor durumda kaldı.

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