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Dev fondan 'Şok Marketler' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.11.2018 16:39 | Son Güncelleme

Şok Marketler'in ortaklarından Templeton Private Equity Partners (TPEP) şirketteki hisselerini satma niyeti bulunmadığını duyurdu.

Dev fondan 'Şok Marketler' açıklaması

Templeton Private Equity Partners Şok Marketler'deki hisselerini satma niyeti bulunmadığını açıkladı

Hissedarı olduğu Şok Marketler üzerinden KAP'a yaptığı açıklamada TPEP, "Şok Marketler için yasal satmama taahhüdü (lock-up) süresinin bitmiş olması sebebiyle TPEP, sahip olduğu hisselerin borsada satılabilir tipe dönüştürülmesi amacıyla 14 Kasım 2018 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvurmuştur" denilerek şöyle devam edildi:

"Bu işlem olağan şirket teamülümüz olup, TPEP'nin hâlihazırda hisselerini satma niyeti bulunmamaktadır. TPEP, Şok'un 2013'ten beri ortağı olup şirketin bugüne kadar sergilediği güçlü operasyonel performanstan memnundur."

Templeton Strategic Emerging Markets Fund, Şok Marketler'deki yüzde 5.88 paya denk gelen 36 milyon lira nominal hissesinin borsada satışa konu edilebilmesi için MKK'ya başvurmuştu.

Ardından Şok Marketler hissedarı Turkish Holdings IV Cooperatief de şirketteki 36 milyon TL nominal değerli paylarının borsada satışı için MKK'ya başvurmuştu.

Şok hisseleri saat 1500'da yüzde 0.2 düşüşle 9.83 lirada seyrediyor. KAYNAK:REUTERS

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sok market hisse Templeton Private Equity Partners (TPEP)

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