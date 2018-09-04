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Dev ihale bugün yapılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2018 12:08 | Son Güncelleme

İlk etabı 29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili bugün önemli bir ihale düzenlenecek.

Dev ihale bugün yapılıyor

İlk etabı 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili bugün düzenlenecek ihaleye Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın da sahibi olduğu Altur Turizm de girecek.

İhaleyi alan nasıl ödeme yapacak?

Bugün saat 14:00’de İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde kapalı teklif usulü arttırma ile yapılacak ihaleye ilginin büyük olması bekleniyor. İhaleye taşımacılık faaliyetlerinde bulunan dev şirketler de katılacak. Onlardan da biri de Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın da sahibi olduğu Altur Turizm olacak.

Bagajlı Lüks Taşımacılık hatlarının oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işini alan firma 10 yıl süresince yapacak.

Toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedel KDV dahil 468 milyon TL olurken ihaleyi alacak firmanın nasıl ödeme yapacağı da ortaya çıktı.

Buna göre sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının yüzde 20'lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek. Yüzde 80'lik bölümü de 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.

En pahalı hat en uzak ilçe Pendik'ten

Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacak.İşletmeci 6 yaşına kadar olan çocuklardan ise ücret alamayacak. En çok aracın konulacağı yer ise 50 kilometrelik Yenikapı-Sirkeci hattı olacak. 11 dakikada bir aracın hareket edeceği hatta 23 araç hizmet verecek. Bu hattın ücreti ise 18 TL olacak. En pahalı ve en uzak hat ise Pendik ilçesinden olacak. Bu hatta ise 5 araçla sefer düzenlenecek. 93 kilometrelik Pendik hattının ücreti ise 30 TL olacak.

Otobüs hatlarının detayları ise şöyle;

Hat adı-Mesafe(tek yön)-Sefer sıklığı-Yolculuk ücreti-Araç sayısı

1.Beylikdüzü Tüyap-52 km-15 dakika-21 TL-15 araç

2.Otogar-38 km-15 dakika-16 TL-12 araç

3.Bakırköy-44 km-10 dakika-18 TL-19 araç

4.Yenikapı-Sirkeci-50 km-11 dakika-18 TL-23 araç

5.Beşiktaş-43 km-20 dakika-18 TL-13 araç

6.Alibeyköy Cep Otogarı-31 km-30 dakika-16 TL-5 araç

7.Kadıköy-64 km-20 dakika-25 TL-11 araç

8.Pendik-93 km-45 dakika-30 TL-5 araç

9.Hacıosman-40 km-30 dakika-16 TL-4 araç

10.Tepeüstü-91 km-30 dakika-25 TL-7 araç

11.Arnavutköy-22 km-40 dakika-12 TL-3 araç

12.Kemerburgaz-21 km-40 dakika-12 TL-3 araç

13.Sarıyer-40 km-30 dakika-16 TL-5 araç

14.Başakşehir-27 km-30 dakika-14 TL-4 araç

15.Bahçeşehir-40 km-40 dakika-16 TL-4 araç

16.Mahmutbey Metro-36 km-45 dakika-15 TL-3 araç

17.Halkalı-40 km-50 dakika-16 TL-4 araç

18.Mecidiyeköy-37 km-15 dakika-16 TL-10 araç

100 adeti en az 46 koltuklu olacak

İhaleyi kazanacak olan işletme araçları 25 Ekim'de hazır hale getirecek ve havalimanının açılışının yapılacağı 29 Ekim'de hizmet vermeye başlayacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan otobüslerin 100 adeti solo tip ve en az 46 koltuklu, en fazla 50 adeti en az 35 koltuk kapasiteli olacak.Araçlar İstanbul çalışma şartlarında hizmet verecek.İlk defa sisteme katılırken, araçlar yeni üretilmiş veya trafiğe çıkış tarihi 3 yılı geçmemiş Euro 6 egzoz emisyona sahip araçlar olacak.Sözleşme süresince 5 yaşından büyük araçlarla çalışılmayacak. DHA

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Anahtar Kelimeler:
yeni havalimanı ihale otobüs hatları

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