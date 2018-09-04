Dev ihale bugün yapılıyor

İlk etabı 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na 150 otobüsle 18 hat üzerinden yapılacak seferleri hangi işletmenin alacağıyla ilgili bugün düzenlenecek ihaleye Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın da sahibi olduğu Altur Turizm de girecek.

İhaleyi alan nasıl ödeme yapacak?

Bugün saat 14:00’de İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde kapalı teklif usulü arttırma ile yapılacak ihaleye ilginin büyük olması bekleniyor. İhaleye taşımacılık faaliyetlerinde bulunan dev şirketler de katılacak. Onlardan da biri de Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın da sahibi olduğu Altur Turizm olacak.

Bagajlı Lüks Taşımacılık hatlarının oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işini alan firma 10 yıl süresince yapacak.

Toplu taşıma yapmak üzere hat kiralama işi ihalesinde tahmin edilen bedel KDV dahil 468 milyon TL olurken ihaleyi alacak firmanın nasıl ödeme yapacağı da ortaya çıktı.

Buna göre sözleşme bedelinin tam elektronik bilet karşılığının yüzde 20'lik kısmının parasal tutarı sözleşme imzalandığı tarihi takip eden aydan başlamak üzere 5 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek. Yüzde 80'lik bölümü de 120 aya eşit şekilde bölünerek ödenecek.