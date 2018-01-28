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Dev şirketin kurucusu hayatını kaybetti

28 Ocak 2018 15:23

IKEA'nın kurucusu Ingvar Kamprad 91 yaşında hayatını kaybetti.

Dev şirketin kurucusu hayatını kaybetti

 İsveçli mobilya devi IKEA’nın kurucusu milyarder Ingvar Kamprad yaşamını yitirdi. Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ’20. yüzyılın en büyük girişimcilerinden’ olarak nitelenen Ingvar Kamprad’ın Smaland bölgesinde bulunan evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

 
Kampard, 2017 yılının ilk çeyreği sonu itibariyle Bloomberg Billionaires Index hesaplamasında 41,6 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin 13. kişisiydi. 30 Mart 1926’da güney İsveç’te doğan Kamprad, beş yaşındayken komşularla kibrit satmaya başladı ve kısa süre içinde tohum, Noel ağacı süsü, kalem ve tükenmez kalem içeren envanterini çeşitlendirdi. Kampard IKEA mağazasını 1943 yılında açmıştı. IKEA’nın Türkiye’de Ankara, Bursa, İzmir ve İstanbul’da (Bayrampaşa ve Ümraniye) mağazaları bulunuyor.
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