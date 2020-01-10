Dev uçak bakım merkezi kuracaklar

Gökhan ARTAN/İSTANBUL, (DHA)- Geçtiğimiz yıl 29,8 milyon yolcu taşıyan ve yüzde 86 doluluk oranına ulaşan Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kendi uçak bakım merkezini kuruyor. Havayolu şirketi, 19 bin 133 metrekare kapalı hangar alanına sahip bir geliştirme arazisi için kira sözleşmesi imzalarken, filosundaki uçakların bakımlarını kurulacak hangar da yapacak.

1990 yılında havacılık sektörüne giriş yapan Pegasus Hava Yolları şu an 35’i yurt içi, 77’si yurt dışı olmak üzere toplam 43 ülkede 112 noktaya yolcularını ulaştırıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya, Orta Asya arasında bağlantılı uçuşlar gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları geçtiğimiz yıl yüzde 86 doluluk oranına ulaşırken, toplamda 29,8 milyon yolcu taşıdı. Bu yolcuların 15,6 milyonu iç hat yolcularından oluşan Pegasus Hava Yolları’nın şu anda filosunda 84 uçağı bulunuyor. 2012 yılında 100 uçaklık Airbus siparişi veren havayolu şirketi şimdi de teknik üs bakım hizmetlerini gerçekleştirme kapasitesine sahip olacak şekilde kendi uçak bakım merkezini kurmak için adım attı.