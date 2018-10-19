Dev yatırım 'Star Rafinerisi' açıldı

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen "STAR Rafinerisi"nin açılışı için resmi tören yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan hükümetinin üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, çeşitli enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratların katıldığı açılış töreni İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: ''Sözlerimin hemen başında Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum. Star Rafinerisi'nin açılışıyla Azerbaycan'la dünyaya örnek teşkil eden ilişkilerimizi bir adım öteye taşıyoruz. Star Rafinerisi ile Azerbaycan'la kardeşlik ilişkilerimizin stratejik boyutunu daha da güçlendirmiş oluyoruz. Bu tesis enerji alanındaki dayanışmamızı güçlendirmek için uzun süredir yaptığımız çalışmaların en önemlilerinden biridir. Türkiye ile Azerbaycan'ın öncülüğünde hayata geçirdiğimiz her proje, ülkelerimizin bölgesel güç olma vasfını tahkim etmektedir. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına yönelik tek taraflı oldubittiler gibi başarısızlığa mahkum çeşitli girişimlerden üzüntü duyuyoruz. Bu rafineri Türkiye'nin en büyük yerlileştirme projesidir. Bu şekilde petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf edilmesi, petrol ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

ALİYEV: TÜRKİYE'NİN GÜCÜ BİZİM GÜCÜMÜZDÜR Törende Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de bir konuşma yaptı. ''Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür'' diyen Aliyev, sözlerine özetle şöyle devam etti: ''Türkiye ve Azerbaycan liderlerinden güçlü siyasi irade var. Kardeş Türkiye toprağında olmaktan memnunum. Asırlar boyu biz birlikte yaşadık bir yerde olduk. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde dünya çapında büyük bir güce ulaştı. Türkiye dünya çapında söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür. Ben dünyada ikinci ülke tanımıyorum ki Türkiye ve Azerbaycan kadar birbirine bağlı olsunlar.'' BAKAN DÖNMEZ: EKONOMİYE DUYULAN GÜVEN BİR KEZ DAHA KANITLANDI Törende ilk sözü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez aldı. Bakan Dönmez şunları söyledi: Bölgedeki gücümüzü kardeşlikle büyüteceğiz. TANAP hem ülkemizin hem de Avrupa'nın enerji Arz güvenliğine katkı sağlıyor. Türkiye ekonomisine duyulan güven bugün SOCAR'ın yatırımıyla bir kez daha kanıtlandı. Yarınlara daha büyük umutlarla kucaklayacağız. Türkiye - Azerbaycan ilişkisi tarih boyunca dünyaya örnek olmuştur.

BAKAN ALBAYRAK: SPEKÜLATİF ATAKLARI GERİDE BIRAKTIK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı. Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle: "Bu tesise çok büyük önem veriyorduk. Bu büyük proje sağlayacağı istihdamdan değil dışa bağlılığı azaltmasına yönelik katkıdan dolayı önemli. Ticaret savaşları çıkarmaktan rekabetçilikten güçlü işbirliklerinden geçtiğini ortaya koyuyor. Bu kardeşliği Türkiye ve Azerbaycan olarak inşallah koruyacağız ve en güçlü bir şekilde çocuklarımıza ve torunlarımıza taşıyacağız. Son dönemde spekülatif atakları geride bıraktık. Sadece son bir ayı aşkın sürede Makro-Ekonomide dünyada en iyi performansın başında geliyoruz. Kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. YEP kapsamında yatırımlarımızı ithal ana maddelerin yerleştirilmesi, cari açığın azalmasına katkı sağlayacak projelere yöneleceğiz." TBMM BAŞKANI YILDIRIM: BU RAFİNERİNİN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ Törende konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım da, rafineride 3 bin mühendis ve 19 bin 500 ustanın çalıştığını vurguladı. TBMM Başkanı Yıldırım açılışta şunları söyledi: "Bugün kardeş iki ülkenin akıl, irade ve güç birliği ile vücuda getirdiği bir eserin açılışını yapıyoruz. Coşku ve heyecanımızı artıran bu tesisin açılışı vesilesi ile bir kez daha hepinizi selamlıyorum. Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini ebediyete taşıyacak bu projelerimizle iftihar ediyoruz. Buna benzer büyük ve stratejik olan bu projeler Azerbaycan Türkiye kardeşliğini pekiştirmiyor. Aynı zamanda Kafkasların, Orta Asya'nın ve Avrupa'nın enerji teminine katkı sağlıyor.

Bu eseri meydana getirmek için 3 bin mühendis ve teknisyen aynı zamanda 19 bin 500 usta ve çalışan emekleri ile katkı koydu. 2011’de başlayan ve 7 yılda tamamlanan bu devasa eser rafinerimizin petrol işleme kapasitesine yüzde 25 oranında ilave kapasite sağlıyor. 40 milyon ton petrol tüketimimizin 10 milyon tonunu bu rafineriden sağlayacağız. Cari açıktan da 1.5 milyar dolarlık katkı bu tesisten sağlanmış olacak. Ülkemizde işlenmiş petrolün yüzde 25’ini tek başına sağlayan bu rafineri kardeşliğimizi pekiştirecektir. Dünyanın en büyük sorunu çevre sorunudur. Bu rafinerinin en büyük özelliği çevre kirliliğini meydana getirmeyecek olmasıdır. Teknolojinin son imkanlarıyla oluşturan bu tesis çevre dostu olarak inşa edilmiştir. Ödüle layık bir eser niteliğindedir. Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin en önemli kısmı ticari yatırımlar, enerji ulaştırma projeleri teşkil ediyor. Kardeşliğin yanı sıra ekonomik, sosyal siyasi ve karşılıklı faydalarımız teşkil etmektedir. 1991’den itibaren 200’den fazla anlaşma ve belge imzalanmıştır. Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Sayın Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev teşviki ile imzalanan bu proje iki ülkeyi birbirine bir daha yaklaştırmıştır. Bu eserler işte iki ülkenin bu anlayışının sonucudur. Bakü Tiflis, Erzurum Güney Kafkasya Doğalgaz Hattı, Bakü Tiflis Demiryolu başarılı bir şekilde hayata geçmiştir. Bakü Tiflis projesinde aktif çalışan biri olarak her iki Cumhurbaşkanı’nın gayretini hatırlıyorum. TANAP projesi de Türkiye ile Azerbaycan’ın gücüne güç katan bir projedir."