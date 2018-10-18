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Dev yatırım 'Star Rafinerisi' yarın açılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan STAR Rafinerisi'nin açılış töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yarın İzmir-Aliağa'da gerçekleştirilecek. Star Rafinerisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonlarından biri olma özelliği taşıyor.

Dev yatırım 'Star Rafinerisi' yarın açılıyor

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki SOCAR Türkiye tarafından inşa edilen "STAR Rafinerisi"nin açılış töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yarın İzmir'in Aliağa ilçesinde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, dev yatırım Star Rafinerisi'nin Aliağa'da yarın düzenlenecek açılış törenine, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan hükümetinin üyeleri, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri, çeşitli enerji şirketlerinin yöneticileri ve üst düzey bürokratlar katılacak.

Türkiye'de özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırımı olan STAR Rafinerisi, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde son yıllarda gerçekleştirilen en büyük petrol operasyonları arasında yer alıyor.

Rafineri, Türkiye'deki ilk "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi"ne sahip proje olma özelliği de taşıyor.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, törene iştirak edecek olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le ikili görüşme yapması öngörülüyor. KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
STAR Rafineri Azerbaycan SOCAR

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