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  4. Devlet hava araçları belirlendi

Devlet hava araçları belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 08:34 | Son Güncelleme

Devlet hava araçları belirlendi

Devlet tarafından askerlik, güvenlik, gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılan araçlar "devlet hava aracı" olarak tanımlandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün, Devlet Hava Araçları Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Türk Sivil Havacılık Kanunu'nda belirtilen devlet hava araçlarını tanımlamak amacıyla hazırlandı.

Buna göre, devlet tarafından askerlik, güvenlik, gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılan araçlar devlet hava aracı olarak tanımlandı.

Askerlik hizmetlerinde Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile bağlı, ilgili kurum ve kuruluşları tarafından kullanılan hava araçları, güvenlik hizmetlerinde Cumhurbaşkanlığı ile İçişleri Bakanlığı hizmetlerinde kullanılan hava araçları, Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük hizmetlerinde kullanılan hava araçları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullanılan hava araçları devlet hava aracı olarak belirlendi.

Devlet hava araçları, açık hüküm bulunmayan hallerde kanun kapsamı dışında tutulacak.

Sivil hava araçlarının devlet hava aracı olarak kullanılmasına yönelik usuller Genel Müdürlük tarafından ayrıca düzenlenecek.

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Devlet Hava Araçları Hakkında Yönetmelik Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü

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