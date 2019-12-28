FİNANS
  4. Devlet "İstanbul Havalimanı"ndan 7 kat fazla kazanacak

Devlet "İstanbul Havalimanı"ndan 7 kat fazla kazanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ, Atatürk Havalimanı için yapılan kira sözleşmesi kapsamında yıllık KDV dahil 165 milyon 55 bin 383 dolar veriyordu. İstanbul Havalimanı için ise İGA yıllık 1 milyar 45 milyon avro ödeyecek" - "Böylelikle devletimizin elde ettiği kar yaklaşık 7 katına çıkacak" - "Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılması nedeniyle TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ'ye sözleşmenin kalan süresi için 389 milyon avro kar kaybı ödenmesi kararlaştırıldı"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ, Atatürk Havalimanı için yapılan kira sözleşmesi kapsamında yıllık KDV dahil 165 milyon 55 bin 383 dolar veriyordu. İstanbul Havalimanı için ise İGA yıllık 1 milyar 45 milyon avro ödeyecek. Böylelikle devletimizin elde ettiği kar yaklaşık 7 katına çıkacak." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinin artmasıyla yaşanan kapasite sorunlarını aşmak, İstanbul'un hava trafiğini yönetmek için yeni havalimanı yapılmasının zaruri bir hal aldığı belirlenerek 2013'te bu yönde karar alındığını söyledi.

İstanbul Havalimanı'nın modern tesisleriyle havacılık sektörünün tüm konforuna sahip, Avrupa'nın en büyüğü olduğunun altını çizen Turhan, ayrıca önemli bir "hub" konumunda bulunduğunu kaydetti.

Turhan, İstanbul Havalimanı'nın 7 Nisan itibarıyla tam kapasite hizmete açıldığını hatırlatarak, bu kapsamda 10 milyar 247 milyon avro yatırım, işletme süresince ödenecek 22 milyar 152 milyon avro artı KDV tutarında kira bedeliyle toplamda 32 milyar 399 milyon avronun havacılık sektörüne kazandırılacağına dikkati çekti.

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı'nın sadece havacılık sektörünün gelişmesine değil, aynı zamanda hem aktive ettiği yatırımlarla yaratılacak ek istihdam yoluyla hem de sektörden sağlanacak etkilerle Türkiye ekonomisinin gelişmesine de önemli katkı sağladığını vurguladı.

İstanbul Havalimanı'nda ticari yolcu taşımacılığına bütünüyle başlanılan tarihte, Atatürk Havalimanı'nda bu kapsamdaki seferlerin durdurulduğunu anlatan Turhan, konuya ilişin hususun sözleşmeyle hüküm altına alındığını ifade etti.

Turhan, Atatürk Havalimanı terminallerinin işletimine yönelik TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ ile imzalanan kira sözleşmesinin 3 Ocak 2021'de sona ereceğine dikkati çekti. Bu sözleşme süresinden önce söz konusu faaliyetin sonlandırıldığını dile getiren Turhan, "Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılması nedeniyle TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ'ye sözleşmenin kalan süresi için 389 milyon avro kar kaybı ödenmesi kararlaştırıldı." bilgisini paylaştı.

TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ'nin, Atatürk Havalimanı için yapılan kira sözleşmesi kapsamında yıllık KDV dahil 165 milyon 55 bin 383 dolar ödediğini belirten Turhan, "İstanbul Havalimanı için ise İGA yıllık 1 milyar 45 milyon avro ödeyecek. Böylelikle devletimizin elde ettiği kar yaklaşık 7 katına çıkacak." bilgisini verdi.

PARTNERYeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!Yeni evlerinin kirası dudak uçuklattı!
Mersin Uluslararası Limanı, iş hacmiyle liderMersin Uluslararası Limanı, iş hacmiyle lider
Bakan duyurdu: 425 milyon liralık ödeme yapılacakBakan duyurdu: 425 milyon liralık ödeme yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı Cahit Turhan DHMİ İGA istanbul havalimanı TAV

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Milyonları ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlar

Milyonları ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlar

2020'de altın fiyatları nasıl olur?

2020'de altın fiyatları nasıl olur?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boğaz’da 10 milyar TL değerinde satılık 71 yalı

Boğaz’da 10 milyar TL değerinde satılık 71 yalı

Mersin Uluslararası Limanı, iş hacmiyle lider

Mersin Uluslararası Limanı, iş hacmiyle lider

Pakdemirli açıkladı: Üreticilere 425 milyon liralık destek ödemesi yapılacak

Bakan duyurdu: 425 milyon liralık ödeme yapılacak

Trüf mantarında ‘2 bin euro’ balonu

Trüf mantarında ‘2 bin euro’ balonu

İzmir’de doğan nakış sektörü can çekişiyor, firmalar kepenk kapatıyor

İzmir’de doğan nakış sektörü can çekişiyor, firmalar kepenk kapatıyor

Tarihi çarşıda otlu peynir satışlarında düşüş

Tarihi çarşıda otlu peynir satışlarında düşüş

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.