FİNANS

Devlet korumasında yetişen 3 bin 274 kişi kamuda iş başı yapacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.11.2018 12:13 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasında yetişen 3 bin 274 gencin 3 Aralık 2018 itibariyle kamu kurumlarına yerleşebilmek için tercih yapabileceğini söyledi.

Devlet korumasında yetişen 3 bin 274 kişi kamuda iş başı yapacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığa bağlı yurtlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 3 Aralık 2018 tarihinde başlayacağını, 14 Aralık 2018 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun 30 Kasım Cuma günü Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanacağını belirten Bakan Selçuk, tercihlerin www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabileceğini, atamaların ise kura yoluyla gerçekleşeceğini söyledi.

Bakan Selçuk ayrıca yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim düzeyinde 1682, önlisans düzeyinde 271, lisans düzeyinde 264 ve ilkokul,ortaokul,ilköğretim düzeyinde 1057 kadro ve pozisyon olmak üzere toplam 3274 kadro pozisyona yerleştirme yapılacağını belirtti. KAYNAK:YENİŞAFAK

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Anahtar Kelimeler:
kamu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

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