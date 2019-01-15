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Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2019 09:37 | Son Güncelleme

Memurlardan bu yıl için 1,37-5,45 lira, sözleşmeli personelden 1,65-6,54 lira öğle yemeği bedeli alınacak. Buna göre, 15 Ocak 2019'dan 14 Ocak 2020'ye kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 1,37 lira ile 5,45 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 1,65 lira ile 6,54 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Devlet memurlarının yemek bedelleri belirlendi

Memurlardan bu yıl için 1,37-5,45 lira, sözleşmeli personelden 1,65-6,54 lira öğle yemeği bedeli tahsil edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle bu yıl öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlendi.

Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanacak. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı personelden alınacak.

Buna göre, 15 Ocak 2019'dan 14 Ocak 2020'ye kadar öğle yemeği servisinden faydalanacak memurlardan günlük 1,37 lira ile 5,45 lira arasında bedel tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de aldıkları ücrete göre günlük 1,65 lira ile 6,54 lira arasında öğle yemeği bedeli ödeyecek.

Bu kapsamda ek göstergesiz görevlerde bulunan memurlardan alınacak öğle yemeği ücreti günlük 1,37 lira, bin 100'e kadar (bin 100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,31 lira, 2 bin 200'e kadar (2 bin 200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,85 lira, 3 bin 600'e kadar (3 bin 600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,68 lira, 4 bin 800'e kadar (4 bin 800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 4,88 lira, 4 bin 800'den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 5,54 lira olarak tahsil edilecek.

Sözleşmeli personelden aylık brüt sözleşme ücreti 3 bin 440 liraya kadar (3 bin 440 lira dahil) olanlardan günlük 1,65 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 5 bin 805 liraya kadar (5 bin 805 lira dahil) olanlardan günlük 2,85 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 8 bin 20 liraya kadar (8 bin 20 lira dahil) olanlardan günlük 5,15 lira, aylık brüt sözleşme ücretleri 8 bin 20 lira üzerinde olanlardan günlük 6,54 lira yemek bedeli alınacak.

Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilecek. KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
memur Yemek ücret

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