Devletin altyapı işlerini yapan şirket, konkordato istedi

Aralarında Cumhurbaşkanlığı'nın da bulunduğu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, TCDD, Merkez Bankası, ODTÜ, SGK gibi birçok devlet kurumuyla iş yapan FD Proje konkordato istedi.
Sözcü’den Barış Özkan’ın haberine göre, ısıtma-soğutma, havalandırma ve proje hizmetleri sunan FD Mühendislik konkordato talep etti. 2006 yılında kurulan firma sektöre banka şubelerinin mekanik ve elektrik tesisat işleriyle girmişti. Özel konut ve işyeri proje uygulamaları yapmaya başlayan şirket ağırlıklı olarak resmi kurumların yapım ve onarım işlerini gerçekleştiriyor.
Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/706 kararında FD Proje hakkında geçici mühlet kararı vererek komiser heyeti görevlendirildi.
Sözcü, görüşüne başvurmak için aradığı şirketin patronu Ferhat Demir’e ulaşamadığını yazdı.
-TBMM
-ODTÜ
-SGK
-Cumhurbaşkanlığı (Muhafız alay komutanlığı)
-Türk Kızılayı
-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
-Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
-Sayıştay
-PTT
-Rekabet Kurumu
-Milli Savunma Bakanlığı
-Milli Piyango İdaresi
-Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
-Kara Kuvvetleri
-Kara Harp Okulu
-İller Bankası
-Hava Kuvvetleri Komutanlığı
-Halkbank
-Hacettepe Üniversitesi
-Emniyet Genel Müdürlüğü
-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
-Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
-Ankara Kalite Yönetim Bölge Başkanlığı
KORKODATO NEDİR?
Konkordato, "borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma" olarak tanımlanıyor.
İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilecek.
Konkordato talebi üzerine mahkeme, istenilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alacak.
Geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracak. Mahkemece geçici mühlet kararı ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilecek, derhal tapu müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine, mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet Borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer ilgili yerlere bildirilecek.
Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını, geçici mühlet içinde verecek. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilecek.
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