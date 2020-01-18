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"Devletin konut desteği ‘öğrenci evi’ satışlarını artıracak"

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

Devletin ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu desteklerin artması, alternatif gayrimenkul sektörünü de hareketlendireceği belirtiliyor.

Devletin ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu desteklerin artması, alternatif gayrimenkul sektörünü de hareketlendireceği belirtiliyor. Erkanlı Holding’in Genel Müdürü Evrim Karayel, ev sahibi olmak için ’Konut Hesabı’ aracılığıyla birikim yapanlara devletin bu yıl sunduğu 30 bin TL’lik desteğin yatırımcılar tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin konut desteği ‘öğrenci evi’ satışlarını artıracak" dedi.

Devletin ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu destekleri artırması, gözleri gayrimenkul sektöründeki yatırımlara çevirdi. İlk kez ev sahibi olmak isteyen ve ’Konut Hesabı’ aracılığıyla yatırım yapan yurttaşlara, devletin bu yıl için 30 bin TL’lik hibe desteği sunması; alternatif gayrimenkul sektöründeki satışları da hareketlendireceği belirtiliyor. "Türkiye’deki herkesin ev sahibi olması adına devletimizin sunduğu bu desteğin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz" açıklamasını yapan Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, "Devletimiz, ilk kez ev almak isteyenlere bu yıl geri ödemesiz 30 bin TL’lik destek sunacak. Destekten faydalanmak isteyenler, en yakın banka şubesine kimlik belgesi ile giderek, konut hesabı açıyorlar. Bu hesaba tek seferde toplu para yatırma hakları var. Daha sonra ise belirlenen aylık tutarlarla düzenli ödeme yapmaları gerekiyor. Belirlenen sürenin ardından da yapılan birikime göre katkı alınıyor. Konut hesabı uygulamasında 5 yıl birikim yapan kişilere ilk evlerini aldıklarında 30 bin TL’lik destek sunuluyor." diye konuştu.

"Yatırımcılar iyi düşünmeli, projeleri karşılaştırmalı"
Bu desteğin yatırımcılar tarafından çok iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Karayel, "Yatırımcılar çok iyi düşünüp karar vermeli. Gayrimenkul projelerinin sunduğu avantajları karşılaştırmalı. Türkiye’de bir ilke öncülük ederek inşaat sektöründe yeni bir yatırım modelini hayata geçiren Erkanlı Holding’in yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa bu kapsamdaki en ideal yatırımlardan birisi. Türkiye’de bir gayrimenkul yatırımının ortalama geri dönüş süresi 25 yıllara kadar çıkıyor. Univa projelerinde ise bu süre 8 yıldan başlıyor. Devletimizin sunduğu bu desteği; hem projelerdeki avantajlarımız hem alım noktasında getirdiğimiz kolaylıklar hem de geri dönüş süresinde sunduğumuz ayrıcalıklarla daha da artırıyoruz. Bu kapsamda söz konusu desteğin öğrenci evi projelerindeki satışların yükselişe geçmesini sağlayacağını düşünüyoruz. Devletin konut desteği ‘öğrenci evi’ satışlarını artıracak." dedi.

"5 yıl kira garantisi, yüzde 65 fiyat artışı avantajı"
Sakarya, Kocaeli ve Düzce’deki Univa projelerinin alternatif gayrimenkul sektöründe birçok ilke öncülük ettiğinin altını çizen Karayel, satışları tamamlanan Univa Sakarya’nın 2 bin 424 adet yatak kapasitesiyle ’Tek Çatı Altında Dünyanın En Büyük Öğrenci Evi’ projesi olduğunu söyledi.
Karayel, 786 adet yatak kapasiteli Univa Kocaeli ve bin 701 adet yatak kapasiteli Univa Düzce projelerinde satışların halen devam ettiğini belirterek, "Kocaeli ve Düzce’deki projeler 8 yıldan başlayan sürelerle amortisman, 5 yıl kira garantisi ve yüzde 65 değer artışı gibi avantajları da beraberinde getiriyor. Tapu teslimlerinin hemen gerçekleşiyor Univa Öğrenci Evleri’nde peşin ödeme halinde de cazip indirim fırsatları da sunuluyor." ifadelerini kullandı.

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