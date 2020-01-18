Devletin ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu desteklerin artması, alternatif gayrimenkul sektörünü de hareketlendireceği belirtiliyor. Erkanlı Holding’in Genel Müdürü Evrim Karayel, ev sahibi olmak için ’Konut Hesabı’ aracılığıyla birikim yapanlara devletin bu yıl sunduğu 30 bin TL’lik desteğin yatırımcılar tarafından iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin konut desteği ‘öğrenci evi’ satışlarını artıracak" dedi.

Devletin ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu destekleri artırması, gözleri gayrimenkul sektöründeki yatırımlara çevirdi. İlk kez ev sahibi olmak isteyen ve ’Konut Hesabı’ aracılığıyla yatırım yapan yurttaşlara, devletin bu yıl için 30 bin TL’lik hibe desteği sunması; alternatif gayrimenkul sektöründeki satışları da hareketlendireceği belirtiliyor. "Türkiye’deki herkesin ev sahibi olması adına devletimizin sunduğu bu desteğin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz" açıklamasını yapan Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel, "Devletimiz, ilk kez ev almak isteyenlere bu yıl geri ödemesiz 30 bin TL’lik destek sunacak. Destekten faydalanmak isteyenler, en yakın banka şubesine kimlik belgesi ile giderek, konut hesabı açıyorlar. Bu hesaba tek seferde toplu para yatırma hakları var. Daha sonra ise belirlenen aylık tutarlarla düzenli ödeme yapmaları gerekiyor. Belirlenen sürenin ardından da yapılan birikime göre katkı alınıyor. Konut hesabı uygulamasında 5 yıl birikim yapan kişilere ilk evlerini aldıklarında 30 bin TL’lik destek sunuluyor." diye konuştu.