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Devletten işsize 1611 lira! İşte alma şartları

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2018 14:25 | Son Güncelleme

Devlet, işsiz kalanlara 10 ay varan maaş desteği yapıyor. Bu ödemeden yararlanmak için bazı şartları olması gerek. İşte işsizlere 1611 lira vermesinin ayrıntıları bu haberde...

Devletten işsize 1611 lira! İşte alma şartları

Ülkemizde işsiz kalanlar, maaş desteğiyle soluk alıyor. İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle maaş ödeniyor. Maaşın tutarı da bu yıl için en az 805,63, en yüksek de bin 611 lira 28 kuruş olarak uygulanıyor. Bu ödemeden yararlanmak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor.

EN AZ 600 GÜN ŞART

İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken; kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler; son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmak şartıyla maaş alıyor. İşsizlik maaşı bağlanırken son 4 aylık dönemdeki ortalama brüt kazanca bakılıyor. Kazancın yüzde 40'ı kadar maaş ödeniyor. Ancak bağlanacak maaş, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Yeni dönemde hedef, işsizlik maaşının daha fazla kişiye ulaşması. (Takvim)

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işssiz işsizlik maaşı şart

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
iyide zaten vardı bu
son cümlenin açıklaması; hedef daha çok işsiz.
komple işsiziz.. ne şartı yıllardır işsiziz ne primi...
İşsize ver,hırsısıza ver,batakçıya ver,dolandırıcıya ver...Esnafı soy,emekliyi soy..
Siyaset brokrat götürüyor malı.götüremeyelerede çalışma ben verim diyor..esnaf ölsün bağkurlu ölsün....yoksulun sırtından doyan doyana....
çalışana 1600 çalışmayana 1611 niye çalışsın ki :)
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