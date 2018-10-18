Devletten kendi işine kuran gençlere devletten 25 bin 532 lira

Kendi işini kuran genç girişimcilere, iki yıldır vergi muafiyeti uygulanıyordu. Bu yıl vergi muafiyetine prim teşviki de eklendi. Önce vergi muafiyetinden başlayalım. Gelir Vergisi Kanunu'nun, vergi muafiyetinden, ilk defa gelir vergisi mükellefi ile ve mükellef olduğu tarihte 29 yaşını doldurmayanlar yararlanıyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre genç girişimciler, faaliyete geçen kazanımlar ile birlikte gelir elde etmek için 75 bin liraya kadar olan gelir vergisinden muaf tutuluyor.

Vergiler ödeneği, 75 bin lira tutarındaki kazanç için toplam 17 bin 130 lira tutarındaki karşılığı. Genç girişimciler, 75 bin liralık kazançları için ilk yıl bu tutarda vergiden kurtulmuş olacak. Sonraki iki yıl boyunca da bu tutara yakın vergiden kurtulacaklar.

YILDA 8 BİN 402 LİRA PRİM TEŞVİKİ

1 Haziran 2018 sanat sonrası genç girişimciler, asgari fiyatlandırma için bir gelen primatlar hazine tarafından karşılanacak. Bu da 2018 yıllık rakamlarla aylık 700.17 lira, yıllık satış da 8 bin 402 lira teşvik sınavı geliyor. İlk yıl toplam 25 bin 532 lira avantaj sağlayacak. İzleyen iki yılda ise 2018 rakamlarıyla 17 bin 130'ar lira vergi muafiyetinden yararlanacaklar.