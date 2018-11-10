Devletten patrona maaş desteği!

Hükümet, dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle işleri durma noktasına gelen iş yerlerini rahatlatmak için ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ formülünü devreye aldı. Bu konudaki düzenleme dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece, üretimini azaltan ya da geçici olarak durduran firmaların işçi çıkarmaması ve işçilerin çalışmadığı sürelerde ücretlerinin bir bölümünün İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması sağlanacak.

"ZORLAYICI SEBEP"



Yönetmelikle ilgili bilgi veren Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, “Mevcut yönetmelik genel ekonomik kriz tanımı nedeniyle işlerlik kazanamıyordu. Yeni yönetmelikte ‘zorlayıcı sebep’ tanımı yapıldı. Buna göre; işverenin kendisinden kaynaklanmayan, önceden kestirilemeyen ve ‘dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar’ yönetmeliğe dahil edildi” diye konuştu.

ERİŞİM KOLAYLAŞTI



Bu düzenlemeyle sıkıntıya düşen firmaların bu imkandan daha rahat faydalanacağını söyleyen Nurettin Özdebir, şöyle konuştu: “Düzenleme işçilerimizi çıkarmadan sıkıntılarımızı aşmak için önemli bir fonksiyon üstlenecek. Zaten işçilerimiz işsiz kalsaydı 10 ay süreyle maaşlarını İşsizlik Fonu’ndan alacaktı. Düzenlemeyle fon da daha az ödeme yapmış olacak.”