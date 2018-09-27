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Devre mülk satışlarında aldatıcı reklama ceza

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.09.2018 11:53 | Son Güncelleme

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, tanıtımlarında tüketicileri aldatan ve yanlış bilgilendiren bir devre mülk şirketine Reklam Kurulu tarafından 69 bin 86 lira idari para ve reklam durdurma cezası verildiğini bildirdi.

Devre mülk satışlarında aldatıcı reklama ceza

TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, devre mülk satışlarında aldatıcı reklama ceza verildiğini açıkladı.

Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda sayıları hızla artan devre mülkler konusunda tüketicilerden sık sık şikayet geldiğini ifade ederek, tüketicilerin sorunlarının çözümüne yardımcı olduklarını ve onları, ilgili mecralara yönlendirdiklerini söyledi.

Mağdur bir tüketicinin, Yalova'da faaliyet gösteren bir termal devre mülk işletmesini Reklam Kurulu'na şikayet etmesi üzerine kurulun, yaptığı inceleme sonrası bu işletmeye ceza kestiğini belirten Koçal, "Tanıtımlarında tüketicileri aldatan ve yanlış bilgilendiren bir devre mülk şirketine Reklam Kurulu tarafından 69 bin 86 lira idari para ve reklam durdurma cezası verildi." dedi.

Koçal, kurulun, ilgili şikayeti incelediği toplantıda şu tespitleri yaptığını anlattı:

"Bakanlığımızca yapılan incelemede, anılan firma tarafından yapılan mülk/devre mülk satışlarının tüketicilerin büyük bir salonda toplanması suretiyle yapıldığı, bakanlığımıza ulaşan çok sayıda başvuruda uygulanan satış yönteminin tüketicileri psikolojik olarak etkileyerek karar verme biçimini önemli ölçüde bozduğunun belirtildiği, bununla birlikte aynı tesise ilişkin olarak farklı ticari unvanlarla da yapılan satış uygulamalarının mağduriyet yarattığına ilişkin yine çok sayıda tüketici başvurusunun yer aldığı tespit edilmiştir.

Tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici nitelikte haksız ticari uygulamalarda bulunulduğu, tüm bu iddiaların aksinin kuruluş tarafından sunulan bilgi ve belgelerle ispatlanamadığı, dolayısıyla inceleme konusu tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5-b, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 28, 29, 30, 31 ve 32. maddeleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61 ve 62. maddeleri hükümlerine aykırı olduğuna, buna göre, reklam veren söz konusu şirket hakkında 6502 sayılı kanunun 63. ve 77/12. maddeleri uyarınca 69 bin 86 TL idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir."

"Baskıyla usulsüz sözleşmeler imzalatılıp vatandaşın parası gasbediliyor"

Aziz Koçal, bu cezaların mağdurların yüreğine bir nebze su serpse de haksız kazanç sağlamak isteyenlerin her gün yeni bir yöntemle tüketicileri istismar etmeye çalıştığını ifade etti.

Koçal, son yıllarda devre mülk pazarında kanun dışı yollarla, psikolojik baskı altında vatandaşlara "devre mülk satış vaadi" ve "hisseli gayrimenkul satış sözleşmesi" adı altında sözleşme ve senetler imzalatıldığını, daha sonra sözleşmelerin yerine getirilmediğini söyledi.

Devre mülk şirketlerinin, özellikle ileri yaştaki tüketicileri internet üzerinden verdikleri "bedava tatil" veya "bedava gezi" gibi başlıkları taşıyan reklamlarla kandırdıklarını belirten Koçal, "Bir kişi görüşmeye gittiğinde başına 3-4 firma yetkilisi geliyor ve ona psikolojik baskı yapılıyor. Bu baskıyla usulsüz sözleşmeler imzalatılıp deyim yerindeyse vatandaşın parası gasbediliyor." dedi.

"Tüketiciler, kendisine sunulan hiçbir şeyi incelemeden imzalamamalı"

TÜKODER Genel Başkanı Koçal, sosyal medyada yer alan "bedava tatil", "bedava gezi" gibi ilanların takip edilmesi, bu ilanların tüketiciye ulaşmadan engellenmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Devre mülk yapacak şirketlerle ilgili yeni düzenlemeler yapılarak devre mülk teslimine kadar belirli miktarlarda teminat alınmalı ve devre mülk yapabilecek mali yapısının ve piyasadaki itibarı araştırılarak 'devre mülk yapabilir' yetkisi verilmelidir. Hiçbir şeyin bedavası olmaz. Tüketicilerimiz, imza atmadan bir hukukçuya veya en yakınında bulunan tüketici derneklerine müracaat ederek gerekli bilgiyi alıp şirketi araştırmalı. Tüketiciler, kendisine sunulan hiçbir şeyi incelemeden, sormadan, gerekli bilgiyi almadan asla imzalamamalı, imzalayacaksa da cayma hakkı süresi sonuna kadar nakit ödeme yapmamalı. Çünkü gerekli araştırma yapıldığında sözleşmeden dönülebilir. Devre mülk mağduru tüketiciler, Ticaret Bakanlığı'na, Reklam Kurulu'na, CİMER'e şikayette, savcılıklara suç duyurusunda bulunabilir, kanuna uygun olmayan sözleşme iptali için mahkemelere dava açabilirler." KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
TÜKODER Tüketiciyi Koruma Derneği Reklam Kurulu aldatıcı reklam

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