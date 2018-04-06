Devreden KDV için istişareler sürecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçtiğimiz hafta son anda 'KDV yasası'ndan çıkarılan 'devreden KDV' uygulaması için önemli bir açıklamada bulundu.

Ağbal, bu uygulama için STK'larla istişarelerin süreceği ifade etti. Ağbal, "Sistemin üzerinde çalışıldıktan sonra tekrar konuşulmasında fayda var" diye konuştu.

Kanun, KDV'nin devlet tarafından belirli bir süre içerisinde geri ödenmesini ve süre uzatımına da faiz ödemesi yapmasını kapsıyordu. Devreden KDV'de iade edilecek tutar 70 milyar lirası özel sektörün olmak üzere yaklaşık 160 milyar TL idi.