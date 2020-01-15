Dicle Elektrik, sınırdaki Mehmetçiği elektriksiz bırakmadı

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, olumsuz hava koşullarından etkilenen askeri üs bölgelerine kesintisiz elektrik sağlamak için çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Irak sınırındaki Şırnak'ın Beytüşşebbap ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Yeşilöz mevkiinde bir askeri üs bölgesi ile iki haneye elektrik sağlayan iletim hattının koptuğu ve sonrasında gerçekleştirilen onarımlarla hattın tekrar çalışır hale getirildiği belirtildi.

Yolların açılmasıyla yaklaşık 40 kilometre uzunluğundaki hattı onarmak için yola çıkan ekipler, çığ düşmesi nedeniyle araçla ilerlemenin mümkün olmadığı yerlerde yaya olarak ilerleyerek, yapılan onarımların ardından askeri birliğe ve iki haneye elektrik enerjisinin tekrar verilmesini sağladı.

