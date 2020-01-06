Dicle Elektrik'ten kayıt dışı tüketime karşı teknoloji hamlesi

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik, kayıt dışı elektrik tüketiminin önüne geçmek amacıyla uydu, drone, termal kamera ve yeraltı kablolarını görüntüleme cihazları kullanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, abonelerine daha kaliteli, güvenli ve kesintisiz enerji verebilmek için 2,6 milyar liralık yatırım yaptı ve dağıtım bölgesinde iletim hatlarının büyük bir kısmını yer altına aldı.

Ayrıca, sektördeki ilk Ar-Ge merkezini kuran Dicle Elektrik, burada ürettiği teknolojileri hem enerji kalitesini artırmak, hem de özelleştirme döneminde resmi rakamlara göre yüzde 75'in üzerinde seyreden kayıt dışı tüketimi önlemek için sahada uygulamaya koydu.

Şirket, bölgenin en ciddi sorunlarından olan kayıt dışı tüketimi her alanda önlemek için zaman zaman uydular ve insansız hava araçları ve HV darbe gerilimi özelliğine sahip güç kablosu test cihazlarından yararlandı.

- Yer altında kaçak hat tespit edildi

Dicle Elektrik, iletim hatlarının yer altına alındığı yerlerde, buna rağmen gerçekleşen olası harici müdahaleleri teknolojinin son ürünlerinden HV darbe gerili özellikli güç kablosu test cihazı ile önlemeyi başardı. Yer altı kablolarında oluşan arızaları gidermekte de kullanılan bu cihaz sayesinde son olarak Şırnak’ın Cizre ilçesinde yer altı kablosundan yakındaki konuta çekilen kayıt dışı bir hattın varlığı tespit edildi.