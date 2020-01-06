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  4. Dicle Elektrik'ten kayıt dışı tüketime karşı teknoloji hamlesi

Dicle Elektrik'ten kayıt dışı tüketime karşı teknoloji hamlesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Dicle Elektrik'ten kayıt dışı tüketime karşı teknoloji hamlesi

İSTANBUL (AA) - Dicle Elektrik, kayıt dışı elektrik tüketiminin önüne geçmek amacıyla uydu, drone, termal kamera ve yeraltı kablolarını görüntüleme cihazları kullanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dicle Elektrik, abonelerine daha kaliteli, güvenli ve kesintisiz enerji verebilmek için 2,6 milyar liralık yatırım yaptı ve dağıtım bölgesinde iletim hatlarının büyük bir kısmını yer altına aldı.

Ayrıca, sektördeki ilk Ar-Ge merkezini kuran Dicle Elektrik, burada ürettiği teknolojileri hem enerji kalitesini artırmak, hem de özelleştirme döneminde resmi rakamlara göre yüzde 75'in üzerinde seyreden kayıt dışı tüketimi önlemek için sahada uygulamaya koydu.

Şirket, bölgenin en ciddi sorunlarından olan kayıt dışı tüketimi her alanda önlemek için zaman zaman uydular ve insansız hava araçları ve HV darbe gerilimi özelliğine sahip güç kablosu test cihazlarından yararlandı.

- Yer altında kaçak hat tespit edildi

Dicle Elektrik, iletim hatlarının yer altına alındığı yerlerde, buna rağmen gerçekleşen olası harici müdahaleleri teknolojinin son ürünlerinden HV darbe gerili özellikli güç kablosu test cihazı ile önlemeyi başardı. Yer altı kablolarında oluşan arızaları gidermekte de kullanılan bu cihaz sayesinde son olarak Şırnak’ın Cizre ilçesinde yer altı kablosundan yakındaki konuta çekilen kayıt dışı bir hattın varlığı tespit edildi.

İlçenin Dicle mahallesine bağlı Yaprak sokakta yaşanan arızayı gidermek için çalışan ekipler, bu araçla yaptıkları inceleme sonunda yer altı kablosunda olağan dışılık olduğunu belirledi. Bunun üzerine burada iş makinesi ile yapılan kazıda, dağıtım panosuna giden ana kabloya harici kaçak bir hat bağlandığı ve bu hattın da yakındaki iş yerinin içerisinden bir konuta gittiği belirlendi.

Harici hattı ana hattan ayırarak, gerekli onarımı yapan Dicle Elektrik Arıza Onarım ve Bakım (AOB) ekipleri, daha sonra kazı alanını kapattı ve mahalleye yeniden enerji verdi. Ekipler, gerekli inceleme ve tespitlerini yaptıktan sonra yer altı kablosundan kayıt dışı enerji kullanan konut sahibi hakkında gerekli cezai işlemler yaparken, şirket tarafından bahse konu kişi hakkında adli mercilere de suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

- "Teknolojiden kaçmak imkansız"

Açıklamada, dağıtım bölgesinde teknolojinin ağırlıklı olarak kullanıldığı milyarlarca liralık yatırım yapılarak enerji kalitesinin artırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu sayede kayıt dışı tüketim de 6 yılın sonunda yüzde 54,9'a kadar geriledi. Kayıt dışı tüketim enerji kalitesi ve arz güvenliği açısından da ciddi bir tehdit. Bu sebeple kayıt dışını makul düzeye çekmek için şirketimiz, teknolojik imkanlardan azami düzeyde yararlanıyor. Artık teknolojiden kaçmak neredeyse imkansız hale geldi.

Tarımsal alanların da bulunduğu kırsalda uydulardan ve insansız hava araçlarından, şehir merkezlerinde ise termal kameralar ve HV darbe gerilimi özelliği olan son teknolojiyle donatılmış güç kablosu test cihazlarından yararlanıyoruz. Artık yer altına olsun yer üstünde olsun tüm kayıt dışı müdahaleleri belirleme imkanına sahip bulunuyoruz. Bu sebeple cezai müeyyideleri de bulunan bu yollara artık kimsenin başvurmaması gerektiğini hatırlatıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Dicle elektrik elektrik tüketimi teknoloji

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