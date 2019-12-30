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  4. Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2019 17:12 | Son Güncelleme

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender), 10.

Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu

İstanbul, 30 Aralık (DHA) - Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender), 10. kez Dicle Koğacıoğlu Makale Ödül Töreni ve Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Bu yıl; Rabia Demirci, Deniz Nihan Aktan, Güley Bor, İpek Bozkurt ve Gizem Sivri’nin makaleleri ödüle layık görüldü.
Konferansın açılış konuşmasını yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Seda Kalem, “Dicle'nin önce öğrencisi oldum. Sonra meslektaşı ve arkadaşı oldum, ama hep öğrencisi olarak kaldım. Ondan öğrenmeye devam ettim. Bir ödülün 10 yıldır devam etmesi akademik açıdan çok önemli” dedi.
Kolaylaştırıcılığını Işık Üniversitesi’nden Nurcan Özkaplan’ın üstlendiği panelde Deniz Nihan Aktan “Futbol Sahasında Cinsellik Politikaları”, Rabia Demirci "İmkan ve Sınırlılıklar Arasında Genç Kadınların Mekân Deneyimi: Kâğıthane Örneği”, Güley Bor ve İpek Bozkurt “Etiği Savunmak: Kadına Yönelik Şiddet Dosyalarında Sanık Müdafilerinin Savunma Pratiklerinin Feminist Eleştirisi” ve Gizem Sivri “Hapiste Kadın Olmak: Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadın Suçluluğu ve Kadınların Hapsedilmesi (1840 Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu

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