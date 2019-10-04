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Dijital banka Fibabanka: Hızlı ve kolay bankacılık

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.10.2019 16:34 | Son Güncelleme

Tüketicilerin hızlı ve kolay bir şekilde nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankalar birbirinden farklı oranlarla ihtiyaç kredisi seçenekleri sunuyor.

Dijital banka Fibabanka: Hızlı ve kolay bankacılık

Tüketicilerin hızlı ve kolay bir şekilde nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankalar birbirinden farklı oranlarla ihtiyaç kredisi seçenekleri sunuyor. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde şubelere gitmeye gerek kalmadan Telefon Bankacılığı, İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık kanalları aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak mümkün.

Dijital bankacılık ekosisteminde, sunduğu yenilikçi ürün ve servislerle, müşterilerine özel bir müşteri deneyimi sunmayı hedefleyen Fibabanka, avantajlı ihtiyaç kredileri fırsatını kurumsal web sitesi www.fibabanka.com.tr ve Çağrı Merkezi aracılığıyla tüketicilerle buluşturuyor. Fibabanka, müşterisi olsun veya olmasın herkes için web sitesi www.fibabanka.com.tr üzerinden online başvuru imkanı sunuyor. Ayrıca hiçbir belge, kefil ve koşul talebi olmadan, Anında İhtiyaç Kredisi ürünü ile kredi tutarını anında müşterilerinin hesabına geçerek müşterilerinin hayatına hız ve kolaylık katıyor. İhtiyaç duyulan her saniyede, çok uygun faiz oranlarıyla Çağrı Merkezi’nden (444 88 88) kredi kullandırılabiliyor. Hafta sonları da dahil olmak üzere 7/24 Çağrı Merkezi’ni arayabilir, uygun faiz oranlarıyla kredinizi anında hesabınızda görebilirsiniz.

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Size en uygun ihtiyaç kredisini öğrenmek ve 2019 ihtiyaç kredisi faiz oranlarını incelemek için ihtiyaç kredisi adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bireysel ihtiyaç kredisinin yanı sıra mevduatınızı da yüksek faiz oranlarıyla Fibabanka’da değerlendirebilirsiniz.

TL, USD ve EUR para birimlerinde açabileceğiniz Kiraz Hesap’ta birikimleriniz gecelik vadeli mevduatta günden güne değerlenir, üstelik vadesiz TL, USD ve EUR hesaplarından birçok bankacılık işlemi hızlıca gerçekleştirilebilir. Avantajlı mevduat faiz oranlarına sahip Kiraz Hesap ürününe Fibabanka Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı, 444 88 88 Telefon Bankacılığı ve tüm Fibabanka şubeleri aracılığıyla başvurabilir, hızla hesabınızı açabilirsiniz. Euro Kiraz Hesap açılışı işlemleri yalnızca Fibabanka şubelerinden gerçekleştirilmektedir.

Piyasadaki faiz dalgalanmalarından etkilenmeden, özel mevduat faiz oranları ile nakdinizi sabit bir getiri ile güçlendirmenin yolu, Fibabanka Vadeli Mevduat Hesabı’nda. Size en uygun oran ve vadeyi seçerek vadeli mevduat hesabı açtırabilir, risksiz sabit getiri avantajlarından yararlanabilirsiniz. Belirlenen vadelerde, birikiminizi belli bir süre sonunda faiz getirisiyle birlikte çekebilirsiniz. Böylece, riske girmeden, belirlenen faiz oranlarıyla taahhüt verdiğiniz sürede nakdinizin değerine değer katarsınız. Size özel yüksek mevduat faiz oranlarını öğrenmek için en yakın Fibabanka şubesini dilediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz.

Yüksek mevduat faiz oranları ve vadeli mevduat hesaplamaları için www.fibabanka.com.tr adresini ziyaret etmeniz yeterli. Üstelik, www.fibabanka.com.tr adresinde bulunan mevduat faizi hesaplama aracı ile kazancınızı hızlı ve kolayca öğrenmeniz mümkün.

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Fibabanka bankacılık

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