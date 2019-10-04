Dijital banka Fibabanka: Hızlı ve kolay bankacılık

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TL, USD ve EUR para birimlerinde açabileceğiniz Kiraz Hesap’ta birikimleriniz gecelik vadeli mevduatta günden güne değerlenir, üstelik vadesiz TL, USD ve EUR hesaplarından birçok bankacılık işlemi hızlıca gerçekleştirilebilir. Avantajlı mevduat faiz oranlarına sahip Kiraz Hesap ürününe Fibabanka Mobil Bankacılık, İnternet Bankacılığı, 444 88 88 Telefon Bankacılığı ve tüm Fibabanka şubeleri aracılığıyla başvurabilir, hızla hesabınızı açabilirsiniz. Euro Kiraz Hesap açılışı işlemleri yalnızca Fibabanka şubelerinden gerçekleştirilmektedir.

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