Dijital çağın yeni mesleği eğitimlere başladı: Nasıl İnfluencer olurum?

Sosyal medya platformlarının yaygınlaşması ve kullanıcılarının artmasıyla hayatımıza giren influencer kelime anlamıyla etkileyen kişi anlamına geliyor. Sosyal medyada takipçi sayıları yüksek olan kişilerin ürün reklamı yaparak para kazanma yöntemi olan influencer günümüzde meslek haline geldi. İnfulencer’ların aynı zamanda içerik üreterek dijital medyada aktif olmaları da gerekiyor. Son dönemin gözde mesleklerinden olan influencer markalar tarafından tercih edilen pazarlama stratejisi olarak kabul ediliyor.

'MARKALAR INFLUENCERLARA 2020 YILINDA 15 MİLYAR DOLAR AYIRDI'

Sosyal medya kullanımının hayatımızda yaygınlaşması ve influencerın kazançlı bir meslek olarak duyulmasıyla sosyal medya kullanıcıları ‘’Nasıl İnfluencer olurum?’’ sorusunun yanıtını aramaya başladı. Sosyal medya kullanıcılarının influencer ile ilgili merak ettiği konulara Humanz Türkiye Genel Müdürü Sezgi Şahin Oykur açıklık getirdi.

'NASIL INFLUENCER OLURUM?'

İnfluencer’ın yeni bir meslek haline geldiğine değinen Oykur, "Dünya’da bu mesleğe markaların ayırdığı para 2016 yılında 1.7 milyar dolardı, 2019 yılında 8 milyar dolara 2020 yılında da 15 milyar dolara ulaştı. Türkiye’de 2020 yılında 100 milyon liralık influencer marketing yatırımı yapıldı’’ dedi.