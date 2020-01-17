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  4. Dijital dönüşüm standartları için "beyin fırtınası" yapılacak

Dijital dönüşüm standartları için "beyin fırtınası" yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Türkiye Bilişim Derneği ve Türk Standardları Enstitüsünün iş birliğiyle Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlamak, bu alandaki standartların oluşturulmasında kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasını sağlamak amacıyla 22 Ocak'ta "2. Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesi" düzenlenecek - Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Aktepe: - "TBD olarak TSE ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında ulusal ve uluslararası dijital dönüşüm standartlarının oluşumuna, nesnelerin interneti ekosisteminin dengelenmesine ve gelişimine katkı sağlayacağız" - "Bu sayede imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabetçilik endekslerinin yükseltilmesiyle ihracat kapasitelerinin artırılması da hedefleniyor"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye'de dijital dönüşümün standartlarının oluşturulması, bu konuda kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmalar yürütmesi ve dijital dönüşüme katkı amacıyla atılacak adımlar bu kez Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle 22 Ocak'ta yapılacak "2. Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesi"nde masaya yatırılacak.

TBD Başkanı Rahmi Aktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital dönüşüm standartlarının kamu kurumlarının dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi ve bu alandaki ekonominin büyütülmesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Dijital dönüşüm standartlarının toplumun tüm katmanlarında farkındalığının artırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Aktepe, bu kapsamda 22 Ocak'ta TSE'de ikincisi yapılacak Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesi'nin özel önem taşıdığını ifade etti.

Zirvede düzenlenecek oturumlara, konusunda uzman konuşmacıların katılacağını vurgulayan Aktepe, "Dijital dönüşüm, insanların yaşama, öğrenme ve çalışma şekillerini ve sivil toplumla devletin etkileşimini kökten değiştiriyor, ciddi ekonomik, sosyal, kültürel ve politik sonuçlar doğuruyor." dedi.

Aktepe, ülkede akıllı şehirler başta olmak üzere birçok uygulamada nesnelerin internetinin (IoT) kullanıldığına dikkati çekerek, farklı firmalar tarafından kurulumları gerçekleştirilen ve IoT olarak adlandırılan çeşitli sensörlerin standartlara uyumlu olmaması nedeniyle ortak çalışılabilirlikte sorunların görüldüğünü ve söz konusu uygulamaların etkin kullanılamadığını dile getirdi.

Türkiye'nin "nesnelerin interneti çöplüğüne" dönüşmemesi için dijital dönüşüm standartlarına uyumun önem taşıdığına işaret eden Aktepe, şöyle konuştu:

"TBD olarak TSE ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında ulusal ve uluslararası dijital dönüşüm standartlarının oluşumuna ve nesnelerin interneti ekosisteminin dengelenmesine ve gelişimine katkı sağlayacağız. Bu sayede imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabetçilik endekslerinin yükseltilmesiyle ihracat kapasitelerinin artırılması da hedefleniyor."

- "Siber güvenlik boyut değiştirerek bireyleri tehdit ediyor"

Aktepe, akıllı fabrikalar, arabalar, şehirler, evler, televizyonlar, fırınlar gibi uygulamalarla nesnelerin internetinin hayatın bir parçası olduğunu, bunun yanı sıra büyük veri ve yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerle siber güvenliğin boyut değiştirerek bireyleri tehdit etmeye başladığını anlattı.

Nesnelerin interneti ve bağlı cihazların tüketicilerin hayatında yaygınlaşmasının endişe yarattığına dikkati çeken Aktepe, şunları kaydetti:

"Nesnelerin interneti ekosistemi büyüdükçe, bağlı ürünlerin siber saldırıya uğrama olasılığı da artıyor. Avrupa Komisyonu raporlarına göre, 2016'da 2015'e kıyasla yüzde 300'lük bir artışla her gün 4 binden fazla fidye saldırısı gerçekleşti. Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı, nesnelerin interneti alanındaki güvenlik açıklıkları konusunda yasal bir zorunluluğun bulunmaması, üreticilerin asgari güvenliğe uymaması ve tüketici bilincinin düşük olması nedeniyle bunların kaynaklandığını düşünüyor. Tüketicileri bilgilendirerek farkındalık yaratacak ve Avrupa Konseyini etkileyerek sertifikasyon sürecine yönelik bir yasal düzenleme çıkartılmasını sağlayacak 'Tüketiciler ve Nesnelerin İnterneti Güvenliği Üzerine Görüşler' dokümanı hazırlandı. Söz konusu dokümana TBD tarafından katkı Avrupa Mesleki Bilişim Dernekleri Konseyinin Siber Güvenlik Çalışma Grubu çalışmaları kapsamında verildi. Türkiye'de de nesnelerin interneti aracılığıyla gelebilecek siber saldırılardan bireylerin kendilerini koruyabilmesi ve siber dirençliliğinin artırılması amacıyla benzer bir çalışmanın TBD tarafından da yapılması planlanıyor. Bu sayede hem bireyler üzerinde hem de kanun yapıcılar nezdinde farkındalık yaratılması ve sertifikasyon süreçlerinin oluşturulmasına yönelik yasal düzenlemelerin ülkemizde de hazırlanması hedefleniyor."

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Anahtar Kelimeler:
Rahmi Aktepe, TSE, Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye Bilişim Derneği,

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