Dijital dönüşüm standartları için "beyin fırtınası" yapılacak

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye'de dijital dönüşümün standartlarının oluşturulması, bu konuda kamu ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmalar yürütmesi ve dijital dönüşüme katkı amacıyla atılacak adımlar bu kez Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ile Türk Standardları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle 22 Ocak'ta yapılacak "2. Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesi"nde masaya yatırılacak.

TBD Başkanı Rahmi Aktepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital dönüşüm standartlarının kamu kurumlarının dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi ve bu alandaki ekonominin büyütülmesine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Dijital dönüşüm standartlarının toplumun tüm katmanlarında farkındalığının artırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Aktepe, bu kapsamda 22 Ocak'ta TSE'de ikincisi yapılacak Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesi'nin özel önem taşıdığını ifade etti.

Zirvede düzenlenecek oturumlara, konusunda uzman konuşmacıların katılacağını vurgulayan Aktepe, "Dijital dönüşüm, insanların yaşama, öğrenme ve çalışma şekillerini ve sivil toplumla devletin etkileşimini kökten değiştiriyor, ciddi ekonomik, sosyal, kültürel ve politik sonuçlar doğuruyor." dedi.