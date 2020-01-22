FİNANS
  4. Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesi

Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 11:29 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: - "Önümüzdeki dönemde küresel güç merkezleri dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmeler üzerinden şekillenecek. Özgün ve yüksek teknolojideki konumumuzu güçlendirerek bu yarışta önde gelen ülkelerden biri olmak zorundayız" - TSE Başkanı Şahin: - "Dijital dönüşüm, büyük veri analizleriyle müşteri taleplerinin doğru şekilde karşılanmasını sağlarken, entegre ve tam otomasyona sahip akıllı sistemlerle nitelikli iş gücüne ihtiyacı artırıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, gelecekte küresel güç merkezlerinin dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmeler üzerinden şekilleneceğini belirterek, "Özgün ve yüksek teknolojideki konumumuzu güçlendirerek bu yarışta önde gelen ülkelerden biri olmak zorundayız." dedi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) iş birliğiyle "2. Ulusal Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesi" TSE Konferans Salonu'nda başladı.

Büyükdede, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, güçlü sanayi altyapısı, firmaların üretim esnekliği, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçiliği teşvik eden Ar-Ge ekosistemi sayesinde önemli başarılara imza attığını söyledi.

"Milli Teknoloji Hamlesi" ışığında geliştirilen sanayi ve teknoloji politikalarıyla yeni başarıların hedeflendiğini ifade eden Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni belirlerken, standartların önemli bir bileşen olarak karşılarına çıktığını belirtti.

Büyükdede, "Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesi, ülkemizin bilişim sektörüne yönelik kalite altyapısının güçlendirilmesi, ürün, sistem ve hizmetlerin geliştirilmesi ile standartlara uyumluluk açısından büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

Dijital dönüşümde özellikle hizmet veren tarafların dijitallik seviyelerini yükseltme noktasında da standartların kritik rol oynadığına işaret eden Büyükdede, standartlara uyumun gerçekleşmesiyle verimlilik oranının yükseleceğini, bunun da dijital ekonominin büyümesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Büyükdede, ekonominin itici gücü olan sanayide katma değeri artırmak için dijital dönüşümün gerçekleştirilmek zorunda olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde küresel güç merkezleri dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmeler üzerinden şekillenecektir. Ülkelerin ekonomik üstünlükleri ve bağımsızlıkları bu parametre çerçevesinde yeniden tanımlanacaktır. Özgün ve yüksek teknolojideki konumumuzu güçlendirerek bu yarışta önde gelen ülkelerden biri olmak zorundayız."

Büyükdede, TSE'nin dijital dönüşümde bir yandan standardizasyon faaliyetleriyle diğer yandan da bu alandaki belgelendirme ve test ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarıyla çok önemli görevler ifa ettiğini vurgulayarak, enstitünün sunduğu hizmetlerle Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlandığını söyledi.

- "Dijital teknolojiler sanayide verimliliğe imkan sağlıyor"

TSE Başkanı Adem Şahin de dijital dönüşümle sanayide oyunun kurallarının yeniden yazıldığı bir döneme girildiğini ifade etti.

Dijital teknolojilerin sanayide daha verimli üretim süreçlerinin kurulmasına imkan sağladığına işaret eden Şahin, "Dijital dönüşüm, büyük veri analizleriyle müşteri taleplerinin doğru şekilde karşılanmasını sağlarken, entegre ve tam otomasyona sahip akıllı sistemlerle nitelikli iş gücüne ihtiyacı artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, enstitüsü olarak Türkiye'deki bilişim teknolojileri alanındaki her türlü gelişmeyi desteklediklerini belirterek, TSE'nin, bilişim sektörünün ihtiyacı olan standartların hazırlanması, adapte edilmesi hususunda uluslararası standardizasyon kuruluşları ve ülkedeki paydaşlarla hareket ettiğini bildirdi.

Geçen yıl yayınlanan Avrupa Birliği Siber Güvenlik Sertifikasyon Yasası'na uygun hazırlanan, nesnelerin interneti gibi konularda uygulanacak belgelendirme faaliyetlerine de yakın zamanda başlayacakları bilgisini veren Şahin, "Enstitümüzde ayrıca kamu ve özel sektörün risklerini tanımlamaları, gizli bilgiler konusundaki risklerini yönetebilmeleri ve bu doğrultuda gerekli güvenlik önlemlerini yerine getirmelerine katkı sağlayan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Şahin, kişisel verilen korunması ve bulut hizmetlerinin uygulanmasıyla ilgili hazırlanan uluslararası standartlar çerçevesinde enstitünün bu yıl içinde belgelendirme faaliyetlerine de başlayacağına dikkati çekerek, yapılan test faaliyetleriyle ülkede üretilen bilişim teknolojileri ürünlerinin hatalarla birlikte yayınlanmasının önüne geçildiğini, kalitesi yüksek ürünlerin sunulduğunu ve güvenlik açıklıklarının en aza indirgendiğini dile getirdi.

- "Kendi standartlarımızı tanımlamalıyız"

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe de 21'inci yüzyılın ilk çeyreği bitmeden, yerli ileri teknoloji ürün ve çözümlerle dünyaya açılmayı hedeflediklerini belirterek, "Dijital dönüşüm alanında uluslararası standart olarak kabul görecek kendi standartlarımızı tanımlamak, işletmek ve dünya çapında tanınırlığını sağlamak dijital dönüşüm çabamızın en ön cephesi olmalı." dedi.

Üretim sanayisinde dijital dönüşüm standartlarının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Aktepe, yerli ve milli dijital standartların oluşumu için atılması gereken adımlara ilişkin bilgi verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
Ace Of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines kapılarını açtıAce Of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines kapılarını açtı
Kanal İstanbul için şimdiden sıraya girdilerKanal İstanbul için şimdiden sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adem Şahin, Hasan Büyükdede, Rahmi Aktepe, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, TBD, TSE, Türkiye Bilişim Derneği,

En Çok Okunan Haberler

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2020 bedelleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2020 bedelleri belli oldu

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane “Yılın CEO’su” seçildi

Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane “Yılın CEO’su” seçildi

İş adamlarına ’sosyal medya ile öne çıkmanın yolları’ anlatıldı

İş adamlarına ’sosyal medya ile öne çıkmanın yolları’ anlatıldı

Emeklinin promosyon oranı Şubat’ta belli olacak

Emeklinin promosyon oranı Şubat’ta belli olacak

Zamana direnen meslek; ’Hasırcılık’

Zamana direnen meslek; ’Hasırcılık’

Ace Of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines kapılarını açtı

Ace Of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines kapılarını açtı

Kruvaziyer gemileri Kanal İstanbul için şimdiden sıraya girdi

Kanal İstanbul için şimdiden sıraya girdiler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.