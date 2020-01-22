Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, gelecekte küresel güç merkezlerinin dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmeler üzerinden şekilleneceğini belirterek, "Özgün ve yüksek teknolojideki konumumuzu güçlendirerek bu yarışta önde gelen ülkelerden biri olmak zorundayız." dedi.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) iş birliğiyle "2. Ulusal Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesi" TSE Konferans Salonu'nda başladı.

Büyükdede, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, güçlü sanayi altyapısı, firmaların üretim esnekliği, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçiliği teşvik eden Ar-Ge ekosistemi sayesinde önemli başarılara imza attığını söyledi.

"Milli Teknoloji Hamlesi" ışığında geliştirilen sanayi ve teknoloji politikalarıyla yeni başarıların hedeflendiğini ifade eden Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni belirlerken, standartların önemli bir bileşen olarak karşılarına çıktığını belirtti.

Büyükdede, "Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve Standartları Zirvesi, ülkemizin bilişim sektörüne yönelik kalite altyapısının güçlendirilmesi, ürün, sistem ve hizmetlerin geliştirilmesi ile standartlara uyumluluk açısından büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.