Dijital para uyarısı! Bitcoin efsanesi bitiyor mu?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), genellikle blok-zinciri teknolojisi kullanarak para toplamaya yönelik uygulamaların birçoğunun Kurul'un düzenleme ve gözetim alanı dışında kaldığını hatırlatarak, kripto paralara ilişkin yatırımcıları uyardı.

SPK, haftalık bülteninde kripto paralara ilişkin uyarılarda bulundu.

"Kripto Para Satışı" veya "Token Satışı" olarak da bilinen genellikle blok-zinciri teknolojisi kullanarak para toplamaya yönelik uygulamaların birçoğunun Kurul'un düzenleme ve gözetim alanı dışında kaldığı belirtilen açıklamada, dijital varlık satıcılarının, belirli ya da çoğu zaman belirsiz vaatlerle dijital varlık satışı gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

Söz konusu dijital varlıkların itibari para ile alınabileceği gibi Bitcoin ve Ether gibi kripto paralar kullanılarak da alınabildiği anımsatılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tasarım açısından çok farklı türlere ayrılabilmekle beraber dijital varlıklar genellikle bir şirketteki payı, bir hizmete erişim hakkını, gerçek hayattaki bir varlığı, ürün veya hizmete ilişkin kullanım hakkını temsil etmektedir. Satış süreci sonrası toplanan paranın kullanımına ilişkin bilgiler izahnameye benzer bir doküman olan 'white-paper'da yer almaktadır. ICO'lar çok yüksek riskli ve spekülatif yatırımlardır. Bu sebeple, dijital varlık almayı düşünen yatırımcıların aşağıda belirtilen risklerin bilincinde olması ve alınacak dijital varlık karşılığında ne vaat edildiğini detaylı incelemeleri gerekmektedir."