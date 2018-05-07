FİNANS

Dijital paraya olan ilgi artıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2018 17:15 | Son Güncelleme

Dijital para borsası Buypaycoin, yatırımcılara başta Bitcoin Ethereum, Ripple olmak üzere Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar, Dash, Tron, Dogecoin gibi dijital paralara yatırım yapma imkanı sunuyor.

Dijital paraya olan ilgi artıyor

Dünyada çok hızlı büyüyen dijital para piyasasına yatırım yapmanın yolu, dijital para borsası üzerinden hesap açılıp dijital bir cüzdana sahip olmaktan geçiyor. Dijital para piyasasına Türkiye’den de farklı kesimlerden ilginin arttığı görülüyor.

Dijital para borsası Buypaycoin, yatırımcılara başta Bitcoin Ethereum, Ripple olmak üzere Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar, Dash, Tron, Dogecoin gibi dijital paralara yatırım yapma imkanı sunuyor. Buypaycoin Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Özçakmak, sektörde deneyimli danışmanlarımızla yatırımcılara 7 gün, 24 saat, 365 gün call center hizmeti sunarak, tüm sorularına kolaylıkla cevap sunabiliyoruz” diyor.

Dünyada dijital para piyasası, çok hızlı bir şekilde büyüme eğiliminde. 2017 başında 20 milyar dolar olan dijital para pazarı büyüklüğü, yıl sonuna geldiğinde 200 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Başta Bitcoin olmak üzere bu pazarda 800’ün üzerinde dijital para olduğu belirtiliyor. Sadece dijital dünyanın oyuncuları, finans piyasaları değil, hemen her kesimden ilgi görüyor, yatırım yapılıyor.

Dijital para dünyasına yatırım yapmanın yolu dijital para borsaları üzerinden hesap açıp dijital bir cüzdan sahibi olmaktan geçiyor. Bu borsalardan biri de Buypaycoin. Bu sistem üzerinden başta Bitcoin Ethereum, Ripple olmak üzere Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar, Dash, Tron, Dogecoin gibi dijital paralara yatırım yapılabiliyor. Ayrıca yatırımcı taleplerine göre altkoin seçenekleri de çeşitlendirilmeye devam ediliyor. Dijital para yatırımlarınızın güvenli rotası sloganı ile yola çıkarak, dijital para yatırımcılarının çok yönlü ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandıklarını söyleyen Buypaycoin Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Özçakmak “Yatırım danışmanlarımız, finans ve dijital para konularında deneyimli ve banka kökenlidirler. Yatırımcılarımıza 7 gün, 24 saat, 365 gün call center hizmeti sunarak, tüm sorularına kolaylıkla cevap bulabilme olanağı sağlıyoruz” diyor.

NASIL YATIRIM YAPILABİLİR?

Yatırımcılarımıza bu yeni sektörde kolay yatırım yapabilmeleri için basit, güvenli ve hızlı yatırım yapabilecekleri bir ara yüz olanağı sunduklarını anlatan Özçakmak, hedef kitlelerinin küçük yatırımcıdan büyük yatırımcıya kadar geniş bir yelpaze olduğunu ifade ediyor. Yatırımcının alt koinlere olan ilgisinden dolayı, alt koinlere önem verdiklerini ve alt yatırım limitlerini de 100 TL olarak belirlediklerini aktaran Özçakmak, “Bu konuda küçük yatırımcıya da kolaylıkla yatırım yapma olanağı sağlamış oluyoruz” diyor.

Türkiye, dijital para piyasasını geç keşfetmiş olmasına rağmen, bugün dijital paraya olan ilginin bariz bir şekilde arttığını söyleyen Özçakmak dünyada yatırımcıların, yatırımlarını daha uzun vadede gerçekleştirdiğini aktarıyor. Özçakmakçı, Türk yatırımcısının ise hızlı ve sıcak parayı sevdiğinden, yatırımlarını genellikle kısa vadeli al-sat yaparak değerlendirdiklerini gözlemlediklerini anlatıyor.

Özçakmak, sanal para yatırımı yapanlara ise şu tavsiyede bulunuyor:

“Öncelikle tüm dünyanın kabul ettiği üzere dijital para bir yatırım aracıdır. Tüm yatırım araçlarında olduğu gibi yatırımcılarımızın kendilerine yatırım hedefleri belirlemelerini ve bu hedefleri uzun vadede değerlendirmelerini tavsiye ederiz.”

SANAL PARA ÇIKARACAK

Dijital paralar, teknolojisinin verdiği güç ile çok hızlı gelişim gösteriyor. Birçok ülkenin kendi dijital parasını piyasaya sürmesi, her gün bu teknolojinin yeni altyapılarla bezenmesi, dijital paraların dünyada ciddi bir otorite olarak kabul edileceğini gösteriyor. Türkiye gibi büyük bir ekonominin, dünyadaki dijital para gelişmelerine duyarsız kalması mümkün değil. Doğal olarak iş dünyasında ilginin çok büyük olduğunu ve bunun mutluluk verdiğini söyleyen Özgür Özçakmak, kendilerinin de sanal para çıkarma düşüncelerinin olduğunu ifade ediyor. Ancak Özçakmak, “İlk önceliğimiz buypaycoin olduğundan tüm enerjimizi buraya aktarmaktayız. Buypaycoin istediğimiz seviyeye gelince bu projeye ağırlık vereceğiz” diyor. Özgür Özçakmak son olarak sözlerine şunları ekliyor:

“Dijital para borsaları içinde en genç ve en yeni borsa olmamızın avantajlarını yatırımcılarımıza hissettirmek istiyoruz. Ayrıca dijital para borsasında Türkiye’nin de söz sahibi olacağı platformlar oluşturmak ilk hedeflerimiz arasında.”

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Anahtar Kelimeler:
Bitcoin sanal para

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