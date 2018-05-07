Dijital paraya olan ilgi artıyor

Dünyada çok hızlı büyüyen dijital para piyasasına yatırım yapmanın yolu, dijital para borsası üzerinden hesap açılıp dijital bir cüzdana sahip olmaktan geçiyor. Dijital para piyasasına Türkiye’den de farklı kesimlerden ilginin arttığı görülüyor. Dijital para borsası Buypaycoin, yatırımcılara başta Bitcoin Ethereum, Ripple olmak üzere Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar, Dash, Tron, Dogecoin gibi dijital paralara yatırım yapma imkanı sunuyor. Buypaycoin Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Özçakmak, sektörde deneyimli danışmanlarımızla yatırımcılara 7 gün, 24 saat, 365 gün call center hizmeti sunarak, tüm sorularına kolaylıkla cevap sunabiliyoruz” diyor. Dünyada dijital para piyasası, çok hızlı bir şekilde büyüme eğiliminde. 2017 başında 20 milyar dolar olan dijital para pazarı büyüklüğü, yıl sonuna geldiğinde 200 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Başta Bitcoin olmak üzere bu pazarda 800’ün üzerinde dijital para olduğu belirtiliyor. Sadece dijital dünyanın oyuncuları, finans piyasaları değil, hemen her kesimden ilgi görüyor, yatırım yapılıyor.

Dijital para dünyasına yatırım yapmanın yolu dijital para borsaları üzerinden hesap açıp dijital bir cüzdan sahibi olmaktan geçiyor. Bu borsalardan biri de Buypaycoin. Bu sistem üzerinden başta Bitcoin Ethereum, Ripple olmak üzere Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar, Dash, Tron, Dogecoin gibi dijital paralara yatırım yapılabiliyor. Ayrıca yatırımcı taleplerine göre altkoin seçenekleri de çeşitlendirilmeye devam ediliyor. Dijital para yatırımlarınızın güvenli rotası sloganı ile yola çıkarak, dijital para yatırımcılarının çok yönlü ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandıklarını söyleyen Buypaycoin Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Özçakmak “Yatırım danışmanlarımız, finans ve dijital para konularında deneyimli ve banka kökenlidirler. Yatırımcılarımıza 7 gün, 24 saat, 365 gün call center hizmeti sunarak, tüm sorularına kolaylıkla cevap bulabilme olanağı sağlıyoruz” diyor. NASIL YATIRIM YAPILABİLİR? Yatırımcılarımıza bu yeni sektörde kolay yatırım yapabilmeleri için basit, güvenli ve hızlı yatırım yapabilecekleri bir ara yüz olanağı sunduklarını anlatan Özçakmak, hedef kitlelerinin küçük yatırımcıdan büyük yatırımcıya kadar geniş bir yelpaze olduğunu ifade ediyor. Yatırımcının alt koinlere olan ilgisinden dolayı, alt koinlere önem verdiklerini ve alt yatırım limitlerini de 100 TL olarak belirlediklerini aktaran Özçakmak, “Bu konuda küçük yatırımcıya da kolaylıkla yatırım yapma olanağı sağlamış oluyoruz” diyor.