Dijital pazarlamanın öncüsü MedyaNet'ten yayıncılara dev kazanç

Dijital platformlar için reklam satış ve pazarlama, optimizasyon, veri yönetimi ve programatik envanter yönetimi hizmetleri sunan MedyaNet, uzmanlığıyla, profesyonel çözümleri, doğru analizleri ve değişime hızlı adaptasyonu Türkiye’de bu alanda yenilikçi bir vizyonun öncülüğünü yapmaktadır.

Bu vizyonla, yayıncıların envanterlerinden daha fazla gelir elde etmelerini sağlabilmeleri için son olarak Header Bidding Wrapper ürününü geliştirmiştir.

Header Bidding yöntemi, dijital reklamcılıkta reklam alanlarının programatik yollarla satışını daha verimli hale getirmek için geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu yöntem ile bir mecra birden fazla reklam talebi kaynağına paralel süreçlerle aynı anda ulaşmakta ve reklam alanları için teklif toplayabilmektedir. MedyaNet Arge ekibi tarafından geliştirilen Header Bidding Wrapper ürünü ile en iyi gelir getiren talep iş ortakları bir araya getirilerek aralarında rekabet ortamı oluşturulmuş ve yayıncıların kazançları arttırılmıştır.

MedyaNet Premium Network’te bulunan yayıncılara Ocak 2018’de Header Bidding entegrasyon sürecini tamamlayan MedyaNet, ürünün ilk 4 ayında yayıncıların eCPM ortalamlarında 3 kat, Header Bidding Wrapper ile satılan envanterin ortalama satış fiyatı ile karşılaştırıldığında toplam gelirlerinde 4 katı kadar artış sağlamıştır.

MedyaNet’in ürünle ilgili gelecek planları arasında dış yayıncılara işbirlikleri yer almaktadır.

