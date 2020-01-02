FİNANS
  4. Dijital Türkiye'nin kullanıcı sayısı 45 milyona ulaştı

Dijital Türkiye'nin kullanıcı sayısı 45 milyona ulaştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 17:19 | Son Güncelleme

Devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulduğu portalı 1 milyarın üzerinde kişi ziyaret etti - İlk yılında sadece 22 hizmetin yer aldığı portalda bugün 5 bin 170 hizmet vatandaşların kullanımına sunuluyor

Dijital Türkiye Portalı'nın kullanıcı sayısı geçen yıl itibariyle 45 milyona ulaşırken, portalı 1 milyarın üzerinde kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 2019'da vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulduğu portala giriş sayılarında artış yaşandı.

Portalda verilen hizmetler her yıl artarken, kullanıcıların ilgisi de ivme kazandı.

Birçok kamu kurum ve kuruluşuna ait hizmetin çok kolay şekilde yapılabildiği portalın kullanıcı sayısı, 2008'de 6 bin 990 kişiyken bu sayı 45 milyona ulaştı.

İlk yılında sadece 22 hizmetin yer aldığı portalda vatandaşlar, bugün itibarıyla 5 bin 170 hizmet alabiliyor.

Hizmet sayısındaki artış ve işlemlerin zahmetsizce yapılabiliyor olması portalın kullanımına da yansıdı. Yıllık istatistikler dikkate alındığında 2008'de 5 bin 747 kez ziyaret edilen portal, bu yıl 1 milyarın üzerinde ziyaretçi trafiği sağladı.

Türkiye'nin en çok indirilen telefon uygulaması "e-Devlet" de vatandaşlar tarafından kısa sürede benimsendi. Uygulamayla portal hizmetlerinin mobil telefon üzerinden ulaşılabilirliği sağlandı. Bu sayede milyonlarca insan mekandan bağımsız olarak birçok kamu kurum ve kuruluşun hizmetine cep telefonunu üzerinden erişim sağlayabilir hale geldi. Sadece 2019'da 465 milyondan fazla işlem mobil telefon üzerinden gerçekleşti.

Bakanlıkların geçen yıl en çok işlem gören hizmetleri şöyle belirlendi:

"Adalet Bakanlığı: Dava Dosyası Sorgulama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: 4A Hizmet Dökümü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Tapu Bilgileri Sorgulama

Dışişleri Bakanlığı: Turna Proje Başvuru Takip Sistemi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: e-Maden

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Öğrenim/Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Vergi Borcu Sorgulama

İçişleri Bakanlığı: Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Burs Başvurusu Sonucu Sorgulama

Millî Eğitim Bakanlığı: Ücretli Öğretmenlik Başvurusu

Milli Savunma Bakanlığı: Askerlik Durum Belgesi Sorgulama

Sağlık Bakanlığı: e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcı Başvurusu

Tarım ve Orman Bakanlığı: 5 Günlük Hava Tahmini

Ticaret Bakanlığı: Sahibi/Ortağı Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mobil Hat Sorgulama."

PARTNERMayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu Mayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu
Tüm zamanların rekoru kırıldıTüm zamanların rekoru kırıldı
Yumurtadaki KDV indirimi üreticiyi sevindirdiYumurtadaki KDV indirimi üreticiyi sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Dijital Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Yüzde 15 zamlandı!

Yüzde 15 zamlandı!

Yerli otomobille ilgili TOGG'dan 'ön sipariş' açıklaması!

Yerli otomobille ilgili TOGG'dan 'ön sipariş' açıklaması!

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

1 Şubat 2020'de uygulamaya giriyor! Emanet hesap ile güvenli ödeme

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Altın euroyu üçe katladı

Altın euroyu üçe katladı

ABD-Çin ticaret savaşı büyüme, ticaret ve imalatı olumsuz etkiledi

ABD-Çin ticaret savaşı büyüme, ticaret ve imalatı olumsuz etkiledi

Antalya turizminde 2019'da rekor kırıldı

Tüm zamanların rekoru kırıldı

Yumurtadaki KDV indirimi üreticiyi sevindirdi

Yumurtadaki KDV indirimi üreticiyi sevindirdi

Mobilya üreticileri hammadde için de KDV indirimi bekliyor

Mobilya üreticileri hammadde için de KDV indirimi bekliyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.