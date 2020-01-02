Dijital Türkiye'nin kullanıcı sayısı 45 milyona ulaştı

Dijital Türkiye Portalı'nın kullanıcı sayısı geçen yıl itibariyle 45 milyona ulaşırken, portalı 1 milyarın üzerinde kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 2019'da vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulduğu portala giriş sayılarında artış yaşandı.

Portalda verilen hizmetler her yıl artarken, kullanıcıların ilgisi de ivme kazandı.

Birçok kamu kurum ve kuruluşuna ait hizmetin çok kolay şekilde yapılabildiği portalın kullanıcı sayısı, 2008'de 6 bin 990 kişiyken bu sayı 45 milyona ulaştı.

İlk yılında sadece 22 hizmetin yer aldığı portalda vatandaşlar, bugün itibarıyla 5 bin 170 hizmet alabiliyor.

Hizmet sayısındaki artış ve işlemlerin zahmetsizce yapılabiliyor olması portalın kullanımına da yansıdı. Yıllık istatistikler dikkate alındığında 2008'de 5 bin 747 kez ziyaret edilen portal, bu yıl 1 milyarın üzerinde ziyaretçi trafiği sağladı.

Türkiye'nin en çok indirilen telefon uygulaması "e-Devlet" de vatandaşlar tarafından kısa sürede benimsendi. Uygulamayla portal hizmetlerinin mobil telefon üzerinden ulaşılabilirliği sağlandı. Bu sayede milyonlarca insan mekandan bağımsız olarak birçok kamu kurum ve kuruluşun hizmetine cep telefonunu üzerinden erişim sağlayabilir hale geldi. Sadece 2019'da 465 milyondan fazla işlem mobil telefon üzerinden gerçekleşti.