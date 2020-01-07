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  4. Dik durmanın teknolojik çözümü Arıkovanı’nda

Dik durmanın teknolojik çözümü Arıkovanı’nda

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

Kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nın dikkat çeken projelerden Kodgem Straight, özellikte masa başı çalışanların en büyük derdi olan duruş bozukluğuna çözüm vaat ediyor.Arıkovanı’nda kişisel duruş antrenörü olarak fonlanmaya devam eden Kodgem Straight, kişilerin duruşunu 21 günde iyileştirmesine olanak sağladığını bildirdi.

Kitlesel fonlama platformu Arıkovanı’nın dikkat çeken projelerden Kodgem Straight, özellikte masa başı çalışanların en büyük derdi olan duruş bozukluğuna çözüm vaat ediyor.

Arıkovanı’nda kişisel duruş antrenörü olarak fonlanmaya devam eden Kodgem Straight, kişilerin duruşunu 21 günde iyileştirmesine olanak sağladığını bildirdi. Proje, masa başında otururken veya yürürken duruşu değiştirmenin en basit, en hızlı ve en doğal yolu olmayı ve böylece kişilerin postürünü düzeltmeyi hedefliyor.
2018 yılının Ekim ayında fikrin doğmasıyla yola çıkan Kodgem Straight, 2019 yılının son haftalarında ön siparişe açıldı. Şubat ayında ön siparişlerin teslimine hazırlanan cihaz, Arıkovanı.com’da hedefinin yüzde 37’sine ulaştı, 45 gün içinde 65 bin TL tutarında ön sipariş almayı hedefliyor.

Yapılan bilgilendirmede; "Dik durmak için teknolojik çözüm" olarak tanımlanan Kodgem Straight, giyilebilir cihaz sayesinde duruş bozulduğu an bedene küçük titreşimler veriyor. Hipoalerjenik olan yapıştırıcılarının bir tarafı cilde, diğer tarafı cihaza yapıştırılıyor. Bu yapıştırıcılar 3-10 gün arasında dayanıklılık gösteriyor. Mobil uygulama StraightApp ile senkronize çalışan cihaz, gün boyu çalışırken, yürürken veya otomobil kullanırken duruşu takip ediyor ve çeşitli egzersiz önerilerinde bulunuyor. Ortaya çıkan verilerle de gelişiminizi grafiksel olarak görüntülemeyi sağlıyor.

Projelerden bazıları ülke sınırlarını aştı
Öte yandan, girişimcilerin en çok tercih ettiği kitlesel fonlama platformlarından Arıkovanı, 2019 yılında da yerli teknolojileri geliştirmek ve üretmek için maddi kaynak oluşturmaya devam ettiği belirtildi. Bugüne kadar toplanan 6 milyon TL’lik desteğin 1,5 milyon TL’si Turkcell Arıkovanı üzerinden gerçekleşti. 64 projenin yer aldığı platformda 34 proje başarıyla fonlandı. Girişimcilere ve girişimci adaylarına ilham veren 464 blog yazısı yayımlandı ve Arıkovanı üye sayısı 114 bin 314’e ulaştı. Projelerden bazıları ülke sınırlarını aşarak Japonya, Hindistan, Hollanda ve Amerika gibi ülkelerden fon topladı.

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