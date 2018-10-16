Dikimevi arazisine 472 milyon TL

Beşiktaş'ta Jandarma Dikimevi olarak bilinen askeri arazinin ihalesi Ataşehir’de bulunan Emlak Konut Genel Müdürlüğü binasında yapıldı. İhaleye katılan tek firma olan ASTAŞ Gayrimenkul Yatırım ve Turizm A.Ş., satışın belirlenen 472 milyon TL muhammen bedel üzerinden yapılmasını talep etti. Satışa komisyon karar verecek. Satış kararı verilmesinin ardından sonucun Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na bildirilmesi bekleniyor.

Jandarma Genel Komutanlığı ile TOKİ arasında imzalanan protokolle daha önce TOKİ’ye devredilen arazi, Beşiktaş Barbaros Bulvarındaki Jandarma Dikimevi’ni kapsıyor. Üzerinde atıl binaların da bulunduğu arsa için imar planı değişiklikleri yapıldı. Arazide 17 Bin 500 metrekare konut alanı, 12 bin 260 metrekare donatı alanı planlanıyor.

Mecidiye Mahallesi’nde yer alan toplam 29 bin 760 metrekarelik 16 ayrı parseldeki arsalar, İstanbul’un ünlü arazileri arasında yer alıyor.

KAYNAK: DHA

