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Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.08.2018 17:06 | Son Güncelleme

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Eskişehir Şube Başkanı Avukat Dilek Gündoğan, bankaların artık "hesap işletim ücreti" talep edemeyeceğini belirterek vatandaşların geçmiş 10 yıllık işletim ücretlerinin iadesini isteyebileceğini söyledi.

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

Milyonlarca banka kullanıcısını sevindiren haber, Danıştay'dan geldi. Hesap işletim ücreti yönetmeliğini iptal etti. Bundan sonra vatandaştan hesap işletim ücreti adı altında ücret alınamayacak. Danıştay, iptal kararına gerekçe olarak, hesap işletim ücretinin niteliğinin ortaya konulmamasını gösterdi. Hesap işletim ücretinin "ücret, komisyon ve masrafların haklı, makul ve belgeli olması gerektiği" kriterlerine aykırı olduğuna dikkat çekti.

Alınan karar hakkında açıklamalarda bulunan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Eskişehir Şube Başkanı Avukat Dilek Gündoğan, “Bankaların yasal bir dayanak olmadığı halde yönetmeliğe dayanarak tüketicilerden almış olduğu hesap işletim ücretine Danıştay izin vermedi. Bundan sonra bankalar tarafından tüketicilerden hesap işletim ücreti adı altında herhangi bir ücret tahsil edilmeyecektir. Danıştay kararı sonrasında tüketiciler geçmişe dönük 10 yıl içinde kendilerinden tahsil edilen hesap işletim ücretlerini geri alma imkanına da kavuştu. Tüketicilerimiz bankalardan kendilerinden hesap işletim ücreti kesildiğini gösteren dekont ya da ekstreleri talep ederek bu belgelerle birlikte hakem heyetlerine başvurabilirler. Tüketicilerimizin talep edeceği bedel 4 bin 570TL’nin altındaysa ikametgahlarının bulunduğu yerdeki ilçe hakem heyetine başvurabilirler” diye konuştu. İHA

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Anahtar Kelimeler:
TÜRKODER banka hesap işletim ücreti

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