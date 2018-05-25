Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan "7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verilmesi gereken bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmemek ve yüzde birini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin 15 gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye ihtar verilecek.

Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın SGK'ya bildirilmemesi halinde idari para cezası verilecek. Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda ise bu süre; bildirge, beyanname, belge veya defterlerin SGK'ya verilmesinden itibaren 15 gün olacak.

İskan Kanununda değişiklik

İskan Kanunu kapsamında hak sahibi olan ailelerden, kendilerine verilen taşınmazlara ait ödemedikleri anapara taksit borçlarının her biri için, vadesinin bittiği tarihten itibaren ödeme tarihine kadar geçen süre için tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim oranı ile güncellenmiş tutarını 1 yıl içinde defaten ödeyenlerden gecikme ve temerrüt faizi alınmayacak.