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Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.05.2018 10:35 | Son Güncelleme

SGK'ya verilmesi gereken bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmemek ve yüzde birini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin 15 gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye ihtar verilecek. Ayrıca Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanuna ek madde getirilerek, gerekli izin ve belgeyi almaksızın

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan "7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verilmesi gereken bildirge, beyanname, belge veya defterlere istinaden sigortalıların ve çalışma gün sayılarının eksiksiz bildirilmesi şartıyla bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin üçte birini geçmemek ve yüzde birini aşmayacak şekilde eksiklik tespit edilmesi durumunda, eksikliğin 15 gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye ihtar verilecek.

Bu süre sonunda tespit edilen eksik tutarın SGK'ya bildirilmemesi halinde idari para cezası verilecek. Eksikliğin işverence tespit edilmesi durumunda ise bu süre; bildirge, beyanname, belge veya defterlerin SGK'ya verilmesinden itibaren 15 gün olacak.

İskan Kanununda değişiklik

İskan Kanunu kapsamında hak sahibi olan ailelerden, kendilerine verilen taşınmazlara ait ödemedikleri anapara taksit borçlarının her biri için, vadesinin bittiği tarihten itibaren ödeme tarihine kadar geçen süre için tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim oranı ile güncellenmiş tutarını 1 yıl içinde defaten ödeyenlerden gecikme ve temerrüt faizi alınmayacak.

250 bin lira ceza

Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanuna ek madde getirilerek, gerekli izin ve belgeyi almaksızın ticari faaliyette bulunanlar 50 bin ila 250 bin TL arasında bir ücret ödemekle cezalandırılacak. Yetkisiz faaliyetin gerçekleştiği iş yerlerindeki çalışmalar bir aydan altı aya kadar durdurulacak. Suçun devamı halinde ise sürekli olarak durdurulacak.

AOÇ’nin bir kısmı Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsis edilecek

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazilerinin bazı kısımları, AOÇ Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak protokolle, hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ile ziyaretçilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayacak yapıların inşaatını yapmak üzere 29 yıllığına bedelsiz olarak Belediye’ye tahsis edilecek.

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununda yapılan değişiklikle, oda kuruluş yeter sayısına ulaşamayan yerlerdeki esnaf ve sanatkarların kayıtlarını birlik marifetiyle tutmalarının yolu açıldı. Esnaf ve sanatkarlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açan birlikler tarafından da verilebilecek.

Orman köylülerinin tarım arazisi alımı için başvuru ve ödeme süresi uzatıldı

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında tarım arazisi almak isteyen kişilerden başvuru yapmayanların başvuru süresi, belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi, taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatıldı.

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SGK ceza beyanname

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