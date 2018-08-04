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Dikkat! Bayramda kandırılmayın

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.08.2018 14:35 | Son Güncelleme

AVM’lerin bayram indirimi adı altında tüketiciyi yanıltarak rant elde ettiğini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayramları ve özel günleri fırsat bilenler, önce ürünlerin fiyatını şişiriyor sonra indirim varmış gibi pazarlayarak satışa sunuyor. Özellikle bayram arifesinde vatandaşlarımız yüzde 80’e varan indirim etiketlerine kanmasın. Vatandaşlarımız ise bayram alışverişi yaparken fuzuli masraflardan kaçınmalı ve piyasayı çok iyi araştırarak hareket etmeli” d

Dikkat! Bayramda kandırılmayın

Özellikle bayramlarda ve özel günlerde mağazaların gerçekçi olmayan indirim kampanyalarına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Büyük mağazalar, özellikle bayram, yılbaşı, sevgililer günü ve anneler günü gibi özel günlerde satışlarını artırmak için tüketiciyi yanıltan indirim kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda çocuklarına bayramlık satın almak isteyen vatandaşlar mağaza afişlerinde yüzde 80’e varan indirim reklamları görüyor. Oysa aynı ürün indirime girmeden önce fiyatı iki katına çıkarılıp sonra normal fiyatı üzerinden sanki indirim varmış gibi gösteriliyor. Tüketiciyi yanıltan bu indirim kampanyalarına çeki düzen verilmeli. İndirim sezonları tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olmalı. Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli. İndirimlerin meslek odalarının izni ve kontrolü ile yapıldığı tüketiciye belirtilmeli. Her özel günde ve her sezonda rastgele indirim yapılmamalı” şeklinde konuştu.

"İNDİRİM ETİKETLERİNİ İYİ KONTROL EDİN"

Vatandaşların alışveriş yaparken piyasayı çok iyi kontrol etmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, “Bayram alışverişine çıkacak olan vatandaşlarımız bir alana bir bedava, üç al bir öde gibi kampanyalara ve aldatıcı indirimlere kanmamalı. Ürün satın alırken piyasayı çok iyi araştırmalı ve fiyatları kontrol etmeli. Bayram arifesinde gereksiz yere alışveriş yapıp kredi kartlarına yüklenmemeli. Çünkü ödenemeyen kredi kartı borcu biriktiği zaman vatandaşlar borcun altından kalkamıyor. Özellikle AVM’lerdeki tekstil ürünleri, kozmetik ürünler, teknolojik ürünler, elektronik ve beyaz eşyada ucuzluk kampanyaları çok iyi takip edilmeli. Ürünlerin kampanyaya girmeden önceki fiyatı araştırılmadan indirimin büyüsüne kapılmadan alışveriş yapılmalı. İhtiyaç olmayan ürünlerin fiyatı ucuz bile olsa cebimize zarar verdiği unutulmamalı” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Bendevi Palandöken alışveriş indirim AVM

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