Dikkat! Bayramda kandırılmayın

Özellikle bayramlarda ve özel günlerde mağazaların gerçekçi olmayan indirim kampanyalarına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Büyük mağazalar, özellikle bayram, yılbaşı, sevgililer günü ve anneler günü gibi özel günlerde satışlarını artırmak için tüketiciyi yanıltan indirim kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki Kurban Bayramı’nda çocuklarına bayramlık satın almak isteyen vatandaşlar mağaza afişlerinde yüzde 80’e varan indirim reklamları görüyor. Oysa aynı ürün indirime girmeden önce fiyatı iki katına çıkarılıp sonra normal fiyatı üzerinden sanki indirim varmış gibi gösteriliyor. Tüketiciyi yanıltan bu indirim kampanyalarına çeki düzen verilmeli. İndirim sezonları tüm mağazalar için yalnızca yılın belli dönemlerinde geçerli olmalı. Mağazalar bağlı oldukları meslek kuruluşlarından izin alarak indirim kampanyası yapabilmeli. İndirimlerin meslek odalarının izni ve kontrolü ile yapıldığı tüketiciye belirtilmeli. Her özel günde ve her sezonda rastgele indirim yapılmamalı” şeklinde konuştu.