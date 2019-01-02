Dikkat çeken uyarı: Fiyatlar tıkır tıkır artacak!

Setur'un Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk, Sözcü'den Sayime Başçı'ya konuştu. Türk insanının tatilden vazgeçemeyeceğini belirten Tomruk, "Eğer gitme niyeti varsa yerli turist erken rezervasyonu kaçırmasın. Eğer yoksa da kaçırmasın çünkü son dakika iptal seçeneği veriyoruz" ifadesini kullandı.

"Şu anki fiyatlar araba fiyatına gelecek. 4 kişilik bir ailesiniz iki hafta tatil yapıp iyi bir yere gidecekseniz, ultra her şey dahil tatil istiyorsanız ve temmuzun ilk haftası rezervasyon yaparsanız ikinci el bir araba fiyatına bile tatil yapılıyor olacak" diyen Tomruk, şöyle devam etti:

"17 Aralık itibarıyla iç turda reel yüzde 25'lik bir paks büyümesi var. Ama bu yıl sonunda böyle olur mu bilmiyorum. Azalacaktır. Geçen yıl, Ruslar da bu yıl gelmiyor, fiyatlar düşer, algısı vardı. Bu yıl kesinlikle bu yok. Bu yıl kesinlikle fiyatlar tıkır tıkır tarih yaklaştıkça yükselecek. Daha önce haziran ayına kadar devam eden erken rezervasyon satışları nisan ayından itibaren rakamlar araba fiyatlarına yaklaşacak"

