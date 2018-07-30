Dikkat! Hesap işletim ücretlerini geri alabilirsiniz

Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Av. İbrahim Güllü, DHA’ya yaptığı açıklamada, “Danıştay 15. Dairesi, bankaların Hesap İşletim Ücreti almasını düzenleyen yönetmelik hükmünü iptal etti. Böylece tüketici açısından geçmişe dönük 10 yıllık süreçte ödemiş oldukları hesap işletim ücretlerinin iadesinin yolu açılmış oldu. Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu tarafından dört yıl önce başlatılan hukuki süreç sonucunda tüketici hareketi büyük bir kazanım sağlamıştır. Bu sayede milyonlarca insan 10 yıllık süreçte ödemiş oldukları milyarlarca lirayı geri alma imkanına sahip olmuştur” dedi.

Milyonlarca mağdur tüketiciyi ilgilendiren bu konuda piyasaya dolandırıcıların çıkarak fırsat avcılığı yapacağını ileri süren Güllü, “TBM Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’nun girişimleri ve açmış olduğu dava ile başlayan, bugün de Danıştay kararı ile büyük bir müjde alan tüketiciler gelinen noktada kazanç fırsatçılarına dikkat etmelidir. Geçmişte örneklerini fazlasıyla gördüğümüz, halen de sürdürülen kart aidatının, kredi dosya masrafının geri alınmasını sağlamak için tüketicilere hizmet veriyormuş gibi gösterip tüketiciyi dolandıran fırsatçıların yeniden ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. Hatta bir kısmı, kendilerinin tüketici derneği olduğunu iddia edecek ve muhtemelden öte kesinlikle çıkacaklardır. Bu düşüncemizden ötürü, ‘hesap işletim ücretlerinizi geri alıyoruz’ diyerek ortaya çıkmasını beklediğimiz bu dolandırıcıların, bedel karşılığı gönderecekleri birkaç boş dilekçe örneği ile yine tüketicileri mağdur etme ihtimaline karşılık uyarıyoruz. Daha önce yapılan savcılık soruşturmasında, kredi dosya masrafının iadesine yönelik dolandırıcılık faaliyetinde bulunanlardan sadece birisinin çağrı merkezine günde ortalama iki bin talep geldiği, 1200 net satışın gerçekleştiği ve 89 lira bedelle gönderilen boş dilekçe karşılığında hergün ortalama 106 bin, aylık yaklaşık üç milyon lira hasılat sağlandığı ortaya çıkmıştı. Pirince giderken evdeki bulgurdan da olmamak için tüketicimiz uyanık olmalıdır. Bu fırsatçı ve dolandırıcılara itibar etmemelidirler” dedi.