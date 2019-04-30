FİNANS

Dış ticaret açığı 63,7 azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2019 10:15 | Son Güncelleme

TÜİK'e göre ihracat, martta yıllık yüzde 0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat yüzde 17,8 azalışla 17 milyar 622 milyon dolar oldu

Dış ticaret açığı 63,7 azaldı

Dış ticaret açığı, mart ayında yüzde yüzde 63,7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat yüzde 17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 63,7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mart ayında yüzde 72,6 iken, 2019 Mart ayında yüzde 87,9'a yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %2,4, ithalat %2,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,6 arttı, ithalat %15 azaldı.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA RUSYA İLK SIRAYI ALDI

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Mart ayında 1 milyar 403 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 855 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 827 milyon dolar ile İtalya ve 782 milyon dolar ile Irak takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Mart ayında 1 milyar 969 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 615 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 405 milyon dolar ile Çin ve 940 milyon dolar ile ABD izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 4

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Mart ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,9 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,9 oldu. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 74,5 olarak gerçekleşirken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,7 olarak kayıtlara geçti.

GTSY'YE GÖRE İHRACAR 16,3 MİLYAR DOLAR

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 artarak 16 milyar 305 milyon dolar, ithalat ise yüzde 18 azalarak 18 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89,3 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
dış ticaret açığı TÜİK ihracat

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dolar 6 tl paramız pul olmuş mal alamıyoruz. normaldir açığın azalması. oysa bu azalma ihracatın katlanması ile olsaydı reel olurdu. suan azalma tamamen sanal....
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