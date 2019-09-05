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Dış ticaret açığı 8 ayda yüzde 61,3 düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, ocak-ağustosta ihracatın yüzde 2,9 artış göstererek 117,2 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Dış ticaret açığı 8 ayda yüzde 61,3 düştü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, yılın 8 ayında ihracat artarken ithalatın azaldığını belirterek, "İhracattaki yükselişle eş zamanlı şekilde yaşanan ithalattaki azalma da dış ticaret açığını yılın ilk 8 ayında yüzde 61,3 düşüşle 19 milyar 662 milyon dolara çekti." ifadesini kullandı

Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Ticaret Sistemi'ne göre ihracatın ağustosta da yükselişini sürdürdüğünü ve yüzde 1,69'luk artışla 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, ithalatın da düşüşünün sürdüğünü bildirdi.

Dış ticaret açığının yüzde 9,.88 azalışla 2 milyar 376 milyon dolara düştüğünü aktaran Çetinkaya, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 84,7'ye gerilediğini, söz konusu oranın 2018 Ağustos'ta 83,1 olduğunu anımsattı.

Çetinkaya, ocak-ağustosta ihracatın yüzde 2,9 artış göstererek 117,2 milyar dolara ulaştığını, bu rakamın 8 aylık periyotlarda bir rekor olduğunu belirterek, 182 milyar dolarlık yıl sonu ihracat hedefine adım adım yaklaştıklarını bildirdi.

Rüstem Çetinkaya, "8 ayda ithalatımız yüzde 16,92'lik azalışla 136,9 milyar dolara geriledi. İhracattaki yükselişle eş zamanlı şekilde yaşanan ithalattaki azalma da dış ticaret açığını yılın ilk 8 ayında yüzde 61,3 düşüşle 19 milyar 662 milyon dolara çekti." ifadelerini kullandı.

'NET İHRACATIN BÜYÜMEYE KATKISI SÜRECEK'

Çetinkaya, net ihracatın büyümeye katkısının ilk çeyrekte 12,1 puan, ikinci çeyrekte 7,4 puan olduğunu belirterek, net ihracatın büyümeye son iki çeyrekte de katkı yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Gelecek dönem için Almanya'daki resesyon ve İngiltere'deki Brexit belirsizliğinin risk unsurları olduğuna dikkati çeken Çetinkya, "Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumundaki Almanya'da yaşanan resesyon, ikinci en büyük ihracat pazarımız İngiltere'deki Brexit belirsizliği ve ekonomideki yavaşlama belirtileri ihracattaki büyümemizi yavaşlatabilir. Bu ülkelere olası ihracat kayıplarını yeni pazarlarla telafi etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu. etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çetinkaya, "Bunların dışında ABD-Çin arasında devam eden ticaret savaşlarının global büyüme üzerindeki etkisinin bizim dış ticaret hacmimizde yaratacağı sonuçları da hep beraber gözlemleyeceğiz." açıklamasını yaptı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya ihracat

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