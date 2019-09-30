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Dış ticaret açığı ağustosta 2,5 milyar dolar

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

İhracat Ağustos ayında, yüzde 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolar, ithalat yüzde 1,5 artarak 15 milyar 24 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ağustosta 2,5 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 1,6 artarak 12 milyar 523 milyon dolar, ithalat yüzde 1,5 artarak 15 milyar 24 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 1,2 artarak 2 milyar 500 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ağustos ayında yüzde 83,3 iken, 2019 Ağustos ayında yüzde 83,4 olarak gerçekleşti.

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MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 1,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,5 azaldı, ithalat yüzde 0,4 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,8, ithalat yüzde 0,2 azaldı.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Ağustos ayında 1 milyar 118 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 26 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 641 milyon dolar ile Irak ve 617 milyon dolar ile ABD takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Ağustos ayında 2 milyar 30 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 422 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 271 milyon dolar ile Almanya ve 823 milyon dolar ile ABD izledi.

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YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANATİ İHATCATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,1 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ağustos ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,3'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1'dir. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,1'dir. Ağustos ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,3'tür.


GENEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 13 MİLYAR 131 MİLYON DOLAR OLDU

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artarak 13 milyar 161 milyon dolar, ithalat ise 15 milyar 566 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,5 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu

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