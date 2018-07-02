Dış ticaret açığı haziranda 5.5 milyar dolar

Gümrük Bakanlığı, Haziran ayında dış ticaret açığının yüzde 8,87 azalarak 5 milyar 510 milyon dolar olduğunu bildirdi. 2018 yılı Haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,21

azalarak, 12 milyar 970 milyon dolar oldu. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 6,33 artarak 82 milyar 280 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 9,2 oranında artış ile 161 milyar 898 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 3,62 azalarak, 18 milyar 480 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,64 azalarak 31 milyar 451 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 70,2’ye yükseldi. İlk yarıda otomotivde 13,8 milyar dolarlık rekor 2018 yılı Haziran ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 132 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 240 milyon dolar) ve “Demir ve Çelik” (880 milyon dolar) ihracatı takip etti.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise en çok ihracat 13 milyar 751 milyon dolar ile “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslından gerçekleştirildi. İthalatta ilk sırada “Mineral yakıtlar” var 2018 yılı Haziran ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (3 milyar 475 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (2 milyar 203 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 595 milyon dolar) ithalatı takip etti. Haziranda en çok ihracat yapılan ülke Almanya 2018 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke sırasıyla; Almanya (1 milyar 313 milyon dolar), İngiltere (891 milyon dolar) ve İtalya (817 milyon dolar) şeklinde gerçekleşti. En fazla ithalat yapılan ilk üç ülke sırasıyla; Çin (1 milyar 837 milyon dolar), Rusya (1 milyar 829 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 793 milyon dolar) olarak gerçekleşti. Deniz yolu en çok kullanılan taşıma şekli oldu