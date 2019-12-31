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  4. Dış ticaret açığı Kasım’da yüzde 232.2 artışla 2.23 milyar dolar (2)

Dış ticaret açığı Kasım’da yüzde 232.2 artışla 2.23 milyar dolar (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 10:26 | Son Güncelleme

Dış ticaret açığı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 232.2 artarak 2 milyar 234 milyon dolara yükseldi.

(Ayrıntılar, tablo ile güncellendi)

İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Dış ticaret açığı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 232.2 artarak 2 milyar 234 milyon dolara yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Kasım ayında, yüzde 0.1 artarak 15 milyar 503 milyon dolara, ithalat yüzde 9.7 artarak 17 milyar 737 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Kasım ayındaki yüzde 95.8 düzeyinden, yüzde 87.4'e geriledi.
Verilere göre, Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı yüzde 51.8 düşüşle 2018 yılının aynı dönemindeki 52 milyar 247 milyon dolar düzeyinden, 25 milyar 206 milyon dolara geriledi. Son 11 ayda ihracat yıllık bazda yüzde 1.8 artışla 165 milyar 83 milyon dolara yükselirken, ithalat da yüzde 11.3 düşüşle 190 milyar 290 milyon dolara geriledi. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı da 2018 yılının aynı dönemindeki yüzde 75.6 düzeyinden 2019’da yüzde 86.8’e yükseldi.
Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1.0, ithalat yüzde 3.4 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de, 2019 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1.0, ithalat yüzde 12.7 arttı.
TÜİK verilerine göre Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 393 milyon dolar ile ilk sırayı alırken, Almanya’yı sırasıyla 956 milyon dolar ile Irak, 915 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 837 milyon dolar ile İtalya izledi.
Rusya'dan yapılan ithalat, Kasım ayında 1 milyar 393 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, Rusya’yı sırasıyla 1 milyar 772 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 656 milyon dolar ile Almanya ve 802 milyon dolar ile ABD izledi.
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Kasım ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93.1 oldu.
Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı da yüzde 3.4, imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77.7 olarak hesaplandı. Kasım ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı da yüzde 15.9 oldu.
Genel ticaret sistemine göre ihracat Kasım’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.1 azalarak 16 milyar 221 milyon dolar, ithalat ise yüzde 11.8 artarak 18 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 89 oldu.
Dış ticaret istatistikleri özel ticaret sistemi ve genel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemi kullanılarak hesaplanıyor. Özel ticaret sisteminde, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanıyor. (Tablo)

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