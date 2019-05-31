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Dış ticaret açığı, nisanda yüzde 56 azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

AB'ye yapılan ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak 6 milyar 914 milyon 569 bin dolar oldu. Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı, en çok ithalat ise Rusya'dan gerçekleştirildi

Dış ticaret açığı, nisanda yüzde 56 azaldı

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak, 6 milyar 914 milyon 569 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın nisan ayında yüzde 50,6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 47,8 oldu.

AB'nin ihracatta geçen yılın ocak-nisan döneminde yüzde 51,5 düzeyinde bulunan payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 49,7 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı ve 6 milyar 914 milyon 569 bin dolara geriledi.

Almanya, 1 milyar 243 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 819 milyon dolarla Birleşik Krallık, 777 milyon dolarla İtalya, 754 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 861 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 458 milyon dolarla Çin, 1 milyar 454 milyon dolarla Almanya ve 925 milyon dolarla ABD takip etti.


EN ÇOK İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN FASILLAR

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 202 milyon 69 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 402 milyon 777 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Nisanda en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 507 milyon 529 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 875 milyon 514 bin dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Ocak-nisan döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 8 milyar 738 milyon 947 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 5 milyar 390 milyon 628 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 14 milyar 511 milyon 561 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 6 milyar 868 milyon 869 bin dolarla "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 oldu. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 75,5, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,9 olarak hesaplandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye'nin Avrupa Birliği ihracat Türkiye İstatistik Kurumu Ticaret Bakanlığı

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