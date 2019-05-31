Dış ticaret açığı, nisanda yüzde 56 azaldı

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalarak, 6 milyar 914 milyon 569 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın nisan ayında yüzde 50,6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 47,8 oldu.

AB'nin ihracatta geçen yılın ocak-nisan döneminde yüzde 51,5 düzeyinde bulunan payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 49,7 olarak hesaplandı. AB'ye yapılan ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı ve 6 milyar 914 milyon 569 bin dolara geriledi.

Almanya, 1 milyar 243 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 819 milyon dolarla Birleşik Krallık, 777 milyon dolarla İtalya, 754 milyon dolarla Irak izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 861 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 458 milyon dolarla Çin, 1 milyar 454 milyon dolarla Almanya ve 925 milyon dolarla ABD takip etti.