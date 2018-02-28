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Dış ticaret açığı ocakta 9,07 milyar dolar olarak iki katına çıktı

28 Şubat 2018 11:07

Dış ticaret açığı Ocak'ta yüzde 108.8 artışla 9,07 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı ocakta 9,07 milyar dolar olarak iki katına çıktı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ocak ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 12 milyar 457 milyon dolar, ithalat yüzde 38 artarak 21 milyar 524 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 108,8 ARTTI
 
Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 108,8 artarak 9 milyar 67 milyon dolara yükseldi.
 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ocak ayında yüzde 72,1 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 57,9'a düştü.
 
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %1,1 ARTTI
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ocak ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,1, ithalat yüzde 5,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 7,6, ithalat yüzde 37,1 arttı.
 
AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT YÜZDE 23,1 ARTTI
 
AB’ye yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 6 milyar 514 milyon dolar olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2017 Ocak ayında yüzde 47 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 52,3 oldu.
 
 
EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU
 
Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Ocak ayında 1 milyar 343 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 747 milyon dolar ile İngiltere, 742 milyon dolar ile İtalya ve 639 milyon dolar ile Irak takip etti.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI
 
Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Ocak ayında 2 milyar 176 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 49 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 629 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 120 milyon dolar ile ABD izledi.
 
Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,3 oldu
 
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Ocak ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 92,4’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,2’dir.
 
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI %13,2 OLDU
 
İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,8’dir. 2018 Ocak ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 38,2’dir.
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