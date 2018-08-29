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Dış ticaret açığı temmuzda 6 milyar dolar

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2018 10:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 32,6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı temmuzda 6 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Temmuz ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar, ithalat yüzde 6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 32,6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığında üst üste ikinci kez daralma yaşanması üçüncü çeyrekte ekonomide beklenen yavaşlama trendini de teyit etti.

Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 17.4 artışla 46.75 milyar dolar oldu. İhracat Ocak-Temmuz döneminde yüzde 7 artışla 96.27 milyar dolar, ithalat yüzde 10.2 artışla 143.02 milyar dolar oldu.

TÜİK verilerine göre Temmuz'da en fazla ihracat yapılan ülke 1.29 milyar dolar ile Almanya olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar dolar ile Birleşik Krallık, 850 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile İtalya takip etti.

İthalatta ilk sırayı 1.98 milyar dolar ile Çin aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 1.89 milyar dolar ile Rusya, 1.69 milyar dolar ile Almanya ve 1.12 milyar dolar ile ABD izledi.

En çok ihraç edilen fasıl yüzde 15.3 artışla 2.39 milyar dolara yükselen motorlu kara taşıtları olurken, bu fasılı yüzde 22.3 artışla 1.31 milyar dolar ile kazanlar ve makineler, yüzde 77.9 artışla 959 milyon dolar olan demir-çelik izledi.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller faslında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 azalışla 522 milyon dolara geriledi.

Öte yandan Temmuz'da en çok ithal edilen fasıl yüzde 41 artışla 4.1 milyar dolara yükselen enerji kalemi olurken, bunu yüzde 3.2 düşüşle 2.39 milyar dolar olan kazanlar ve makinalar fasılı izledi. Öte yandan demir-çelik ithalatı yüzde 0.6 artışla 1.59 milyar dolar oldu. Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller faslında ithalat Temmuz'da yüzde 70.6 düşüşle 822 milyon dolara geriledi.

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ithalat ihracat dış ticaret açığı

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