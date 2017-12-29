FİNANS

Dış ticaret açığı yüzde 52 arttı

29 Aralık 2017 11:19

Dış ticaret açığı kasım ayında yüzde 52,4 artarak 6,3 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı yüzde 52 arttı
Dış ticaret açığı kasım ayında artış gösterdi.
 
TÜİK verilerine göre, kasımda dış ticaret açığı yüzde 52,4 artarak 6,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
 
Türkiye'nin ihracatı kasımda yüzde 11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalatı yüzde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar oldu.
 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 kasım ayında yüzde 75,5 iken, 2017 kasım ayında yüzde 69,2'ye düştü.
 
11 aylık dönemde dış ticaret açığı yüzde 33.8 artışla 67.5 milyar oldu.
 
AB'YE İHRACAT YÜZDE 17 ARTTI
 
Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 2016 Kasım ayında yüzde 46,7 iken, 2017 kasım ayında yüzde 49,1 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 17 artarak 6 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
İHRACATTA ALMANYA LİDER
 
Almanya'ya yapılan ihracat kasım ayında 1 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 908 milyon dolar ile İngiltere, 839 milyon dolar ile İtalya ve 733 milyon dolar ile ABD takip etti.
 
İTHALATTA DA ALMANYA
 
Almanya'dan yapılan ithalat, kasım ayında 1 milyar 982 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 981 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 906 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 16 milyon dolar ile İtalya izledi.
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