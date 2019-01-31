Dış ticaret açığı yüzde 71,1 azaldı

Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 71,1 azalarak 2 milyar 674 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Aralık ayında yüzde 60 iken, 2018 Aralık ayında yüzde 83,8'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 5,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 5,5 azaldı, ithalat yüzde 1,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,3 arttı, ithalat yüzde 28,2 azaldı.



AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT YÜZDE 0,4 ARTTI

Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 6 milyar 550 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Aralık ayında yüzde 47,1 iken, 2018 Aralık ayında yüzde 47,2 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Aralık ayında 1 milyar 205 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 893 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 741 milyon dolar ile İtalya ve 712 milyon dolar ile Irak takip etti.