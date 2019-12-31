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  4. Dış ticaret istatistikleri (2)

Dış ticaret istatistikleri (2)

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 10:33 | Son Güncelleme

AB'ye yapılan ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 7 milyar 338 milyon 243 bin dolar oldu - Bu dönemde en fazla ihracat Almanya'ya yapıldı, en çok ithalat ise Rusya'dan gerçekleştirildi

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracatı kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 azalarak 7 milyar 338 milyon 243 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın kasım ayında yüzde 49,8 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 47,3 oldu.

AB'nin ihracatta geçen yılın ocak-kasım döneminde yüzde 50,3 düzeyinde bulunan payı da bu yılın aynı döneminde yüzde 48,9 olarak hesaplandı.

AB'ye ihracat, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalarak 7 milyar 338 milyon 243 bin dolar olarak gerçekleşti.

Almanya, 1 milyar 393 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 956 milyon dolarla Irak, 915 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 837 milyon dolarla İtalya izledi.

İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 985 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 772 milyon dolarla Çin, 1 milyar 656 milyon dolarla Almanya ve 802 milyon dolarla ABD takip etti.

- En çok ithalat ve ihracat yapılan fasıllar

Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 335 milyon 492 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 440 milyon 409 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Kasımda en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 390 milyon 200 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" olarak belirlendi. Bu faslı, 1 milyar 819 milyon 579 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" takip etti.

Ocak-kasım döneminde fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 23 milyar 902 milyon 590 bin dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 15 milyar 27 milyon 16 bin bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Bu dönemde en fazla ithalat yapılan fasıl ise 37 milyar 550 milyon 898 bin dolarla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak tespit edildi. Bunu, 19 milyar 321 milyon 216 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.

Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,1, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 4,7 oldu. İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,7, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,9 olarak hesaplandı.

(Bitti)

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Dış ticaret istatistikleri kasım Ticaret Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu

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