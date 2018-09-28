Dış Ticaret İstatistikleri açıklandı! İhracat yüzde 6,5, ithalat yüzde 22,7 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ağustos ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat yüzde 22,7 azalarak 14 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 59 azalarak 2 milyar 422 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Ağustos ayında yüzde 69,1 iken, 2018 Ağustos ayında yüzde 83,6'ya yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Ağustos ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,2 arttı, ithalat yüzde 8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Ağustos ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 4,8 arttı, ithalat yüzde 10,6 azaldı.

Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 6,4 azaldı

Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 5 milyar 619 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Ağustos ayında yüzde 45,3 iken, 2018 Ağustos ayında yüzde 45,4 oldu.